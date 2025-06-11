Посол Германии в Украине может возглавить немецкую разведку - Spiegel
Посол Германии в Украине Мартин Егер, вероятно, станет новым главой Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Ожидается, что с новым руководителем ведомство получит не только структурные изменения, но и дополнительное финансирование.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на информированные источники. Официально в Берлине это назначение пока не комментируют, но решение, как утверждает издание, уже принято.
Действующего руководителя службы Бруно Каля планируют назначить послом в Ватикане.
Ожидается, что с приходом Йегера BND претерпит определенные структурные изменения. Издание отмечает, что новому руководителю планируют предоставить больше инструментов для модернизации службы - в частности, расширение бюджета и большую гибкость в осуществлении внешней разведки и технического сбора данных.
Мартин Егер считается одним из самых компетентных кризисных дипломатов в составе МИД Германии.
Как сообщал OBOZ.UA, Германия профинансирует производство дальнобойного оружия в Украине. Такое заявление сделал Борис Писториус во время встречи Контактной группы по вопросам обороны в Брюсселе. Он отметил, что первые системы могут поступить в ВСУ уже через несколько недель
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