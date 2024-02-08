Посол Британии заявил, что Украине не следует ожидать значительного скачка на саммите НАТО в Вашингтоне

Украине не следует ожидать значительного прогресса по ее заявке на членство в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вашингтоне, США. Причина в основном в "ситуации на местах".

Вопрос вступления нашего государства будет обсуждаться, однако нужно сохранять реалистические ожидания. Такое мнение высказал посол Великобритании в НАТО Дэвид Кворри в интервью подкасту Power Play на сайте Politico.

Великобритания "совершенно убеждена, что законное место Украины – в НАТО", – заверил он.

"Этот вопрос когда, а не если, и наша работа здесь состоит в том, чтобы продолжать поддерживать Украину по мере того, как она приближается к Альянсу", – подчеркнул Кворри.

Он также выразил надежду на скорейшее принятие решения Конгрессом США о военной помощи Украине. По словам британского посла, он станет политическим сигналом о неизменной приверженности Запада Украине.

Напомним, в НАТО началась подготовка к саммиту блока, который состоится в Вашингтоне в июле. Одним из главных вопросов встречи будет продолжение поддержки Украины в ее борьбе против агрессии России.

"Мы рассмотрели большой круг вопросов, в том числе и те, которые будут центральными во время саммита в Вашингтоне. Первое – это наша общая помощь для Украины", – сказал представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан

Как сообщал OBOZ.UA:

– Генеральный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил позицию официального Вашингтона, что двери НАТО для Украины остаются открытыми. Она обязательно станет членом Североатлантического союза.

– Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и Германия могут подписать договор о гарантиях безопасности уже в этом месяце. Проект документа практически готов.

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