Америка, защити. Америка, дай денег. Америка, наведи у нас порядок. Ибо "земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет" (когда-то где-то такое уже, кажется, было).

Видео дня

Выборы президента Соединённых Штатов интересуют нас ну никак не меньше, чем выборы в собственной стране. Ведь на выборы наши — то ли пойду, то ли не пойду, однако же вот о выборах в США — интересно всем.

Можно такое называть и независимостью. Можно объяснять, что с кем угодно, лишь бы не с мордором, — и это все поймут.

Когда речь идёт об Америке или Европе, слово "идентичность" у нас почти не звучит. Не вспоминаем. Оно употребляется, когда смотрим на Восток, и не употребляется, когда смотрим на Запад.

А страна, между тем, достигла возраста Христа. Сейчас её распинают, но потом — Воскресение.

На уровне ли мы — как государство — своего возраста?