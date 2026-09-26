"Последнее окно": Котов объяснил, что может заставить Трампа изменить позицию в отношении России

Вашингтон начнет оказывать давление на Москву только тогда, когда президент США Дональд Трамп поймет, что российский диктатор Владимир Путин не желает заканчивать войну и водит его за нос. "Прозрение" у американского президента может наступить после того, как потерпят крах его попытки достичь "энергетического перемирия".

Видео дня

Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал кандидат наук по государственному управлению, глава Центра развития государственной стратегии и публичной политики Илья Котов. В то же время он не уверен, что Трамп решится на введение пошлин в отношении Китая и Индии, которые продолжают покупать российскую нефть после принятия закона об "адских санкциях".

Когда Трамп может перейти к давлению на Россию

Котов считает, что в конечном итоге Трамп осознает, что Путин не делает ни одного шага навстречу в его миротворческих усилиях. И тогда американский президент может задуматься, нужно ли ему и дальше беречь свои отношения с российским диктатором.

"И тогда Вашингтон переходит к давлению. Я бы здесь провел одну параллель, а именно: пребывание Нетаньяху на полях ООН? Сфотографировался и уехал. Встречи с Трампом или представителями американской администрации у него не было. Ближний Восток для Трампа сейчас имеет свои правила игры. Он увидел, что с Нетаньяху не получается найти общий язык, и не стал тратить на это время. А почему тогда Трамп должен постоянно искать общий язык с Путиным?" – отметил эксперт.

Переломным моментом здесь может стать энергетическое перемирие.

"Если не будет договоренностей хотя бы об энергетическом перемирии, а это для Трампа программа-минимум, тогда как программа-максимум – полноценное прекращение боевых действий, можно ожидать запуска санкционного механизма закона Грема", – подчеркнул Котов.

Эксперт не стал прогнозировать, введет ли Трамп пошлины в отношении Китая и Индии из-за закупок российской нефти.

"Что касается пошлин против Китая и Индии, я пока не готов говорить –— это будет зависеть от результатов беседы Трампа с Си. Но давление на Россию, думаю, будет усиливаться. И у США здесь есть собственный экономический интерес. Поэтому я не вижу причин паниковать из-за того, что Путина якобы пригласили в декабре в Майами. Пригласить – одно. Кто сядет с ним за один стол, если боевые действия будут продолжаться, – совсем другое. Это классический кнут и пряник. Кнут Россия уже видит, а пряник ей осторожно показали: возможно, в декабре будем рады вас видеть. Но если Москва не сделает ни одного шага навстречу, этот пряник может исчезнуть", – резюмировал Котов.

Будет ли Китай оказывать давление на Россию

Котов уверен, что если на переговорах Трампа и Си и достигнуто какое-то понимание относительно путей завершения российско-украинской войны – публично об этом вряд ли объявят.

"Результат мы можем услышать не сразу. Вряд ли в итоговом коммюнике будет написано, что они договорились о мире в Украине. Но уже сам разговор двух государств, которые оказывают огромное влияние на мировую экономику и безопасность, имеет значение. Договорятся ли они между собой – посмотрим. Там и Ближний Восток, и Тайвань, и торговля, и пошлины", – отметил он.

По мнению Котова, влияние Китая на Россию точно не стоит недооценивать.

"Китай поставляет России значительную часть товаров двойного назначения, без которых российскому военно-промышленному комплексу было бы гораздо сложнее. Пекин также поддерживает российскую финансовую систему через расчеты в юанях, банковское сотрудничество и торговлю. Китай глубоко проник на российский рынок. Покупает российские энергоносители, золото, лес и другие ресурсы, продает свои товары. Россия все сильнее зависит от торговли с Китаем. Это дает Пекину рычаги влияния", – считает эксперт.

Он добавил, что Китаю не обязательно требовать от России полного прекращения войны. Ему может быть достаточно приостановки боевых действий без масштабного снятия санкций. Пекин и дальше сможет торговать с Россией, а мирные переговоры могут длиться годами.

"Поэтому у Китая есть возможности влиять на Путина. Вопрос в том, захочет ли Пекин ими воспользоваться и что получит от Вашингтона взамен", – подчеркнул Котов

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп инициирует переговоры по контролю над вооружениями между США, Россией и Китаем. Соответствующая позиция американского лидера была озвучена по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!