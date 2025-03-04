Порошенко заявил, что готов уехать в Вашингтон и провести встречи в рамках парламентской дипломатии.

Петр Порошенко заявил, что готов задействовать свои связи в Вашингтоне, чтобы восстановить необходимый уровень сотрудничества с администрацией США.

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Об этом политик сказал в интервью немецкому телеканалу RTL.

"Мы должны находить правильный способ переговоров, правильные результаты, использовать это окно возможностей", – считает Порошенко.

"Украина должна использовать окно возможностей, чтобы восстановить наше крепкое единство, трансатлантическое единство с Европой и Соединенными Штатами", – подчеркнул Петр Порошенко.

"Это нужно не только для безопасности Украины, но и для безопасности Европы, безопасности НАТО и, наконец, безопасности Америки. Мы должны привести аргументы, почему мир через силу в Украине безусловно отвечает интересам НАТО и Америки. Я не сомневаюсь, и я точно готов уехать в Вашингтон, провести встречи в рамках парламентской дипломатии. Познакомьтесь со многими моими друзьями, республиканцами и демократами, в Палате представителей или Сенате, провести переговоры по восстановлению наших партнерских отношений между Украиной и США. Это один из ключевых и важнейших факторов нашей общей безопасности", – считает Порошенко.