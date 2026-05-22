Не имеем права останавливаться: Порошенко передал очередную партию техники в 9 подразделений Сил обороны

Петр Порошенко передал очередную партию техники в 9 подразделений ВСУ. Штурмовики, разведчики, инженеры, логисты и военные медики получили помощь на 30 млн грн – 2 экскаватора, 5 контейнерных ремонтных мастерских, 2 мобильные шиномонтажные комплексы с RunFlat, 2 квадроцикла, зарядные станции, "Старлинки" и генераторы, детекторы дронов "Аспирин" и другую электронику.

Об этом Порошенко сообщил в соцсетях.

"Война продолжается. Кроме внешнего врага, страну изнутри подрывают коррупционные скандалы. Силы волонтеров, на которых рассчитывают военные, истощаются. А наша команда и в этих условиях продолжает делать свое непростое дело – помогать армии", – написал Порошенко.

"Сегодня в нашем офисе – представители девяти подразделений, с которыми мы давно сотрудничаем, которые знают качество того, что мы передаем, и заказывают еще. Потому что у нас есть то, что, к сожалению, больше никто войску не передает. Мы выкупили весь объем производства экскаваторов на одном из украинских предприятий. Более 100 наших копателей роют траншеи, возводят укрепления и капониры на линии боевого соприкосновения", – констатирует пятый Президент.

"Наше собственное производство начиналось со стирально-душевых комплексов, потому что военному приходилось мыться из бутылки. Сейчас в войске – 320 наших бань. А еще – 149 ремонтных мастерских, о необходимости которых никто раньше не думал. Для войска мы изготовили и передали более пяти десятков шиномонтажных комплексов", – замечает Порошенко.

По его словам, каждая единица такой техники облегчает службу, сохраняет здоровье и жизнь украинского военного и укрепляет обороноспособность нашего государства.

"Мы не имеем права останавливаться. Потому что каждый экскаватор – это новое укрытие. Каждая мастерская – это отремонтированная техника, которая вернется в бой. Каждый генератор, каждый "Старлинк", каждый детектор дронов – это дополнительный шанс для наших воинов выполнить задание и вернуться живыми. Ребята, был рад видеть каждого. Спасибо за службу, за мужество и за доверие к нашей команде", – пишет Петр Порошенко.

Всего с начала вторжения Фонд Порошенко и волонтеры ОО "Справа Громад" передали на фронт помощь на сумму более 8 млрд грн. Из них более 7-ми миллиардов это личные средства семьи Порошенко, и более миллиарда собрала "Справа Громад".