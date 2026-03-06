Порошенко выразил надежду на законное решение Верховного Суда по санкциям

За 13 месяцев рассмотрения в Верховном Суде представители власти так и не предоставили оснований для применения санкций.

Об этом после очередного заседания сказал журналистам лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Он выразил надежду, что 3 апреля Коллегия судей Кассационной палаты Верховного Суда, несмотря на очевидное давление со стороны власти, наконец примет законное и справедливое решение об отмене санкций.

"Я могу только посочувствовать судьям. Они находятся под бешеным давлением. И от них зависит, удержат ли они это давление. Они имеют поддержку украинского народа, Европейского Парламента, Совета Европы, Комиссара по правам человека, Европейской Комиссии, политиков, общественных активистов, потому что нельзя вводить неограниченные пожизненные санкции за призрачную потенциальную угрозу национальной безопасности", – отметил Порошенко.

"Тринадцать месяцев продемонстрировали – ничего нет. Ни президенту, ни правительству нечего сказать – ни обществу, ни Европе", – констатирует лидер партии. Порошенко также заявил, что незаконные санкции препятствуют защищать людей и предприятия от российских ракет и "Шахедов".

"Предприятиям, которые представляют критическую важность для экономики Украины, предоставляется право самостоятельно путем применения средств противовоздушной обороны, которые приобретены, защищать людей, защищать производственные мощности. Пункт 7 отмечает, что это постановление не распространяется на юридические лица, предприятия, принадлежащие подсанкционным лицам. Я не могу защитить людей, потому что правительство говорит, что подсанкционным лицам защищать запрещено, продавать средства противовоздушной обороны запрещено", – напомнил пятый президент.

Как известно, 24 января и 6 февраля были нанесены ракетные и дроновые удары по промышленным объектам компании ROSHEN, в результате которых погибли люди.

"Этот месяц предприятия будут находиться без защиты, потому что постановление 1506 было принято правительством Свириденко против меня. Для того, чтобы трудовые коллективы, многие десятки тысяч оставить без средств защиты. Для того, чтобы вымыть оборотные средства. Для того, чтобы издеваться и надо мной как лидером оппозиции, и над всей политической командой. Издеваться над европейскими перспективами нашего государства. Я очень надеюсь, что у судей хватит гражданской можности, принципиальности, патриотизма и профессионализма", – отметил Петр Порошенко.

"Я сейчас – единственный человек в мире, против которого одновременно введены санкции Путина и санкции Зеленского. Приговор, который мне вынес российский суд за террористическую и экстремистскую деятельность, которая заключается в поддержке Вооруженных Сил Украины, останется, потому что мы не собираемся прекращать поддержку. А незаконные, неевропейские, внеконституционные, внесудебные санкции Зеленского, особенно учитывая решение ЕСПЧ, должны быть отменены", – считает Порошенко.

"Это издевательство над правосудием, над европейскими перспективами. Вчера, к сожалению, в Брюсселе на заседании послов было принято решение, потому что Украина остановила реформы. Три месяца не голосуется ни одна реформа, которую Украина взяла на себя обязательства вводить. Так что, к сожалению, разговоры о членстве Украины в 2027 году в Европейском Союзе остаются пустым звуком", – констатирует пятый президент.

"Надо останавливаться. Надо укреплять демократическую устойчивость, которая объединит всю страну для того, чтобы мы приблизились к миру, приблизились к членству в Европейском Союзе, приблизились к членству в НАТО", – подчеркнул Порошенко.