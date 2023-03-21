Порошенко встретился с послом КНР и призвал Китай способствовать прекращению российской агрессии против Украины

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во вторник, 21 марта, встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Украине Фанем Сяньжуном. Порошенко в ходе встречи призвал Китай способствовать прекращению российской агрессии против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба "Европейской солидарности".

В ходе разговора Посол представил политическую позицию Китая по отношению к Украине и разъяснил видение Пекином т.н. мирных инициатив, обнародованных 24 февраля. Посол КНР проинформировал о первых результатах визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и ожиданиях от проведенных переговоров.

В этой связи Петр Порошенко отметил важность проведения в ближайшее время диалога на высшем уровне между Киевом и Пекином. Он выразил благодарность за поддержку Китаем суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Пятый президент призвал Китай воспользоваться окном возможностей и способствовать созданию условий для прекращения российской агрессии в нарушение Устава ООН, вывода российских оккупационных войск и полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

Стороны договорились о дальнейших контактах для развития двусторонних отношений в интересах восстановления мира, безопасности и стабильности в регионе и мире.