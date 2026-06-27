Порошенко во Львове: украинцы должны осознать глобальную силу своей культуры

Петр Порошенко во время поездки во Львов принял участие в дискуссии на Форуме культуры вместе с писателем Юрием Андруховичем, руководителем Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Евгением Нищуком и ректором Львовской национальной академии искусств Василием Косивым. Модератором дискуссии выступила народный депутат София Федина.

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По мнению Порошенко, украинская культура — это именно та "мягкая сила", которая формирует национальный оптимизм, побуждает людей гордиться собой и уважать себя в мире.

"С участниками нашего сегодняшнего разговора связаны три очень важных исторических события. Политическая революция — ведь Оранжевая революция, когда мы впервые победили коммунистов, сыграла невероятно важную роль в истории Украины. И деятели культуры там были движущей силой", — напомнил пятый президент.

"Вторая революция — это Революция достоинства, или европейская революция. Она привела к тому, что первоочередными задачами украинской власти стали армия, язык, вера, ЕС и НАТО. Такого никогда не было до 2013 года. И эту повестку дня помогли сформировать деятели культуры", – подчеркнул Порошенко.

"Я бы сказал, что это была военная революция, потому что в результате мы начали строить армию. И благодаря этому Украина сохранилась. Ведь лучший, самый убедительный наш дипломат сегодня — это Вооруженные Силы Украины. А язык, на котором они умеют говорить, — это язык силы, который наконец-то понимают наши враги. Поэтому роль Революции достоинства как военной революции была очень важной", — убежден Петр Порошенко.

"А в 2026 году, и это вопрос жизни и смерти, в Украине должна произойти культурная революция. Эта культурная революция связана с нашим членством в Европейском Союзе. Она связана с демократией, со свободой слова. Она связана с национальным оптимизмом, с тем, что украинцы научились уважать себя и заставляют уважать себя в мире", — считает Порошенко.

"Хотя мы к этому долго шли. Я во время своего президентского срока впервые в истории Украины признал бойцов ОУН-УПА, приравнял их к ветеранам Второй мировой войны. Мы заставляли уважать Украину мягкой силой. Этот процесс тогда начался, и я полностью убежден, что сейчас он не должен останавливаться. Потому что это наше дело, дело наших историков, наших художников, наших деятелей культуры – самостоятельно определять наших героев, ни у кого не спрашивая разрешения. И наоборот, избавиться от советских героев", — считает Порошенко.

"Украинская культура сейчас говорит так громко и так хорошо слышна, что даже российское мяуканье не помешает", — убежден пятый президент.