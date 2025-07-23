Порошенко в Верховном Суде: власть издевается над демократией и правосудием

Представители власти так и не предоставили необходимые основания и пытаются скрыть фальсификацию документов по делу о незаконности введенных персональных санкций.

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Такое мнение высказал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Верховном суде, где он оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях. Политик подчеркнул, что власть издевается над демократией и правосудием.

"Почему они возражают против того, чтобы мы всесторонне проанализировали весь объем доказательств? Потому что они боятся правды. Они с самого начала захотели засекретить и сделать закрытым все заседание. Они хотели закрыться от журналистов, хотели закрыться от дипломатов, хотели закрыться от мира для того, чтобы скрыть свои преступления", – заявил Порошенко.

Он утверждает о фальсификации документа, который передавался от Минэкономики в Кабмин, а далее в аппарат СНБО и затем был передан на подпись президенту.

"Я хочу подчеркнуть, что указ не только будет отменен, а вы будете отвечать за преступление фальсификации. Потому что в конце концов вышел указ с текстом, который не имеет ничего общего с тем, что голосовалось на заседании Рады. И поэтому вы так боитесь", – обратился Порошенко к представителям органов власти.

Как известно, в Верховном суде продолжается рассмотрение дела по иску Порошенко о незаконности введенных санкций.