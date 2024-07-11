Порошенко в США примет участие в Республиканском национальном конвенте в Милуоки

15-18 июля 2024 года лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко посетит США. Он примет участие в Республиканском национальном конвенте в Милуоки по личному приглашению представителей Республиканской партии Соединенных Штатов.

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Об этом сообщила пресс-служба "Евросолидарности". На сайте политсилы обнародовали приглашение Республиканской партии США.

В ходе визита запланированы встречи Петра Порошенко с руководством и членами Конгресса США от Республиканской партии, личные контакты с кандидатами в президенты и вице-президента США в составе делегации Международного демократического союза.

Кроме этого, планируются выступления пятого президента Украины в мероприятиях по линии Международного республиканского института и Мюнхенской конференции безопасности в рамках Конвента.

Ключевая цель визита – задействовать межпартийную дипломатию для укрепления всесторонней поддержки нашего государства во всем спектре представителей правоцентристских политических сил западного мира, приглашенных к участию в Конвенте, а также расширить каналы коммуникации с Республиканской партией США, в том числе ее кандидатами на следующие президентские выборы.