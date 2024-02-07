Порошенко в Раде поддержал Зеленского по поводу перезагрузки власти и призвал избавиться от 'недобычей Януковича'

В преддверии десятой годовщины расстрела Небесной Сотни в Украине как никогда актуальна инициатива по перезагрузке власти, особенно в контексте очищения от бывших приспешников бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом заявил с трибуны Верховной Рады лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он заявил, что в вопросе обновления власти поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, но призвал не трогать Главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Я хотел бы поддержать инициативу Зеленского – инициативу о перезагрузке властей. И здесь речь точно не о Лапутине. Ибо через две недели – 10-я годовщина расстрела Небесной Сотни. И ради памяти первых жертв российской агрессии следует очистить все государственные учреждения, в первую очередь Офис президента от недолюстрированных недобитков команды Януковича, ставленников Портнова", – сказал политик.

Он отметил, что перестановки необходимы и в Кабмине "вплоть до замены его на технократическое правительство".

"И я очень надеюсь, что это будет осуществлено путем формирования правительства национального единства. А Зеленскому сейчас в этих критических условиях следует пригласить лидеров парламентских фракций для того, чтобы обсудить решительные действия для укрепления обороноспособности государства", - отметил Порошенко.

Он также призвал президента отцепиться от Залужного.