Порошенко в Раде назвал причины кризиса госуправления в Украине

В Украине углубляется кризис государственного управления. Фракция "Европейская солидарность" призывает к созданию коалиции национального единства и правительства национального спасения, приоритетами которых должно стать финансирование ВСУ, евроинтеграционные реформы и социальная поддержка уязвимых категорий.

Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде.

"Все средства массовой информации переполнены сообщением о наличии в Украине глубокого парламентского кризиса. Все значительно хуже. Это не кризис парламента, это кризис государственного управления. И причиной этого является не НАБУ и САП, не оппозиция и не общественные активисты. Причиной этого является коррупция и тотальная некомпетентность власти", – констатирует Порошенко.

"Хотел бы обратить ваше внимание на повестку дня сегодняшнего дня и на количество депутатов сейчас в этом зале. Повестка дня, которую требует "Европейская Солидарность": каждый день ставить реформы европейской интеграции, составную часть "плана Качка-Кос". Это – перезагрузка ГБР, то, чего боится власть, но требует Евросоюз. Это верховенство права, независимость судов, комплектация Конституционного Суда. Они даже и близко к этому не подходят", – отметил пятый президент.

Он также напомнил, что "Евросолидарность" еще в начале полномасштабного вторжения инициировала законопроект о военной службе для народных депутатов, но его до сих пор не приняли во втором чтении.

"Только не как привлечение к ответственности депутата направлением на службу, а добровольное право. Потому что нас в парламенте, "Евросолидарности" двадцать шесть, и двадцать седьмая Таня Черновол. Мы требуем дать ей возможность и служить в Вооруженных Силах, и быть депутатом. По непонятным причинам не ставится этот вопрос на голосование", – констатирует лидер партии.

"Второй шаг – очищение правительства, контролирующих органов, Офиса президента от фигурантов пленок Миндича", – призвал пятый президент.

"Следующая позиция – восстановление парламента как института. Рассматривать именно критические законопроекты. И когда вы говорите о законопроектах МВФ, уберите популизм, уберите еБаки, уберите распределение средств, когда покупаете голоса", – отметил Порошенко.