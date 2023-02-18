Порошенко в Мюнхене встретился с участниками акции в поддержку Украины: люди дали отпор ''пятой колонне'' Кремля. Фото

Петр Порошенко в Мюнхене пообщался с участниками многотысячной акции в поддержку Украины, которая прошла возле гостиницы Bayerischer Hof, где проходит ежегодная конференция безопасности.

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Акцию пытались сорвать представители пророссийской "пятой колонны", однако они получили решительное сопротивление участников акции, среди которых немало украинцев, немцев и граждан других государств Европы – рассказал журналистам Порошенко.

"Я хочу подчеркнуть, что все время, в том числе во время моего президентства, здесь украинское общество проводило митинги. И я всегда имел возможность с ними общаться. Большинство тех, кто сегодня были на митинге, были и несколько лет назад. Но сегодня это был другой митинг, потому что на митинге присутствовало несколько тысяч украинцев украинского общества, немцев, которые пришли нас поддержать", – рассказывает Порошенко.

"И была "пятая колонна" России, которая выползла. И это именно то, о чем я говорю: надо заниматься депутинизацией Европы. Они раздают деньги, они посылают этих людей и хотят продемонстрировать, что якобы они за мир, только за мир на условиях капитуляции Украины. Что якобы они за прекращение войны, только без того, чтобы понесли ответственность те, кто убивал украинских женщин, детей в Буче, Гостомеле, Мариуполе, Тростянце, Чернигове, везде", – предостерегает пятый Президент.

"Мы сказали – нет. И мы видели, как фантастически самоорганизованные люди. Полиция увидела, что их присутствие не нужно. Украинцы сами заткнули им прорубь", – рассказал Петр Порошенко.

"Конечно, что та эмоция, которая исходила от людей, она поражает, заряжает. Люди и деньги собирали для Вооруженных Сил, и просили передать слова поддержки. Я очень благодарен каждому. Хочу воспользоваться этой возможностью, кто нас смотрит, – вы крутые. Сегодня было очень-очень хорошо. Я не сомневаюсь, что на конференции вас услышали, а тот, кто не услышал, мы донесли, помогли услышать", – отметил Петр Порошенко.