Порошенко в интервью La Repubblica: переговоры для Путина это тоже способ ведения войны
Петр Порошенко в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что путин лишь создает иллюзию переговоров, на самом деле это для российского диктатора способ продолжения войны.
"Путин считает мирные переговоры другим способом ведения войны. В Турции он создает иллюзию дипломатии, продолжая вести военные действия. Мы не видели никаких конкретных признаков того, что россия стремится к справедливому или длительному миру. Это не начало переговоров, а продолжение войны другими средствами", - отмечал Порошенко. Он также отметил, что Путину никогда нельзя доверять.
"Я имел два десятка встреч. Никогда, повторяю, никогда наедине с ним. Я всегда был со своими партнерами. Вы никогда не должны доверять ему. Он профессиональный лжец", - говорит лидер партии.
"Как президент я установил два принципа: ничего об Украине без Украины и ничего о Европе без Европы. Украина - единственный щит, с помощью которого Европа может выиграть несколько лет, переведя экономику на военные рельсы, чтобы остановить агрессию против Европы. Украина зависит от Европы, а Европа от Украины", - говорит Порошенко. Он также напомнил о красных линиях, пересечение которых для Украины неприемлемо: "то же, что и в Минских соглашениях: никаких компромиссов относительно национального суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности, санкции до полного выполнения договоренностей и будущее вступление Украины в НАТО и ЕС".
Порошенко считает, что западные партнеры должны дать четкий месседж Путину: или прекращение огня на 30 дней, начало реальных переговоров и определение пути прекращения войны, или в игру вступает план Б, который означает неограниченную военную помощь для Украины. "Идея "плана Б" принадлежит Трампу. Надо объяснить Путину, что будет, если он не подчинится. Другого пути нет", - считает Петр Порошенко.