Порошенко в Берлине примет участие в Конгрессе ХДС

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко совершит рабочий визит в Берлин для участия в Конгрессе Христианско-демократического союза.

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Об этом говорится на сайте "Евросолидарности".

Конгресс ХДС будет посвящен подготовке к парламентским выборам в ФРГ и выработке общих позиций по неотложным вопросам внутренней и внешней политики Германии.

В ходе встреч в рамках Конгресса Петр Порошенко обсудит пути усиления политических и оборонных переговорных позиций Украины, стратегию привлечения новой американской администрации, интеграцию нашего государства в ЕС и НАТО.

Христианско-демократический союз – одна из двух крупнейших партий Германии. По результатам выборов в Европейский парламент имеет 23 места и входит во фракцию Европейской народной партии. Партия ХДС также является членом Международного демократического союза (IDU).

23 февраля в Германии пройдут досрочные парламентские выборы. Блок партий ХДС/ХСС лидирует в опросах среди избирателей, а лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в случае победы может стать следующим канцлером ФРГ.