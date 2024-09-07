Порошенко в Берлине обсудил с немецкими политиками бюджетную поддержку Украины и передачу дальнобойного оружия

Петр Порошенко во время визита в Берлин встретился с председателем Комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом.

Видео дня

"Подробно рассказал о ситуации под Покровском, где лично был недавно, и на линии фронта в целом. Проинформировал о срочных потребностях в оружии и боеприпасах, которые нужны украинским военным. Указал на важность дальнейшего укрепления противоракетного щита Украины, который состоит не только из систем ПВО/ПРО, современных истребителей, а также поставки нам дальнобойных ракет TAURUS", – сообщил Порошенко в Facebook.

"Когда враг атакует наши города, Украина должна иметь возможность избивать по российским военным целям внутри России. Выразил глубокую признательность Германии за оказанную и ожидаемую помощь. Отметил важность бюджетной поддержки со стороны ФРГ на уровне не меньше, чем в этом году", – отмечает Порошенко.

"Отдельно обсудили ситуацию в Украине, изменения на пути интеграции в ЕС и НАТО, важность укрепления демократии, верховенства права, свободы медиа, многопартийного парламентаризма и подотчетности власти", – пишет лидер "Евросолидарности".

В ходе встречи с государственным секретарем МИД Германии Тобиасом Линднером пятый Президент призвал официальный Берлин продемонстрировать подлинное лидерство в нашей совместной борьбе с российским агрессором.

"Дальнобойные системы поражения являются требованием времени и абсолютно оправданы на этом этапе военного противостояния. Выразил надежду, что бюджетная поддержка Украины со стороны ФРГ в следующем году будет на уровне, не меньшем, чем в этом году. Отдельно обсудили подходы к дальнейшей стратегии. Со своей стороны отметил, что интеграция Украины как в ЕС, так и в НАТО является неотъемлемыми элементами нашего общего успеха и мира, безопасности и стабильности в Европе и мире", – отмечает Порошенко.