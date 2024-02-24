Порошенко с трибуны парламента поблагодарил воинов ВСУ и призвал Запад ускорить поставки оружия

Петр Порошенко, выступая на специальном заседании Верховной Рады, во вторую годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину призвал держать единство вокруг ВСУ. Он также обратился к присутствующим иностранным делегациям с призывом усилить поставки оружия для Украины.

"День в день мы покупаем за границей и внутри страны технику, боеприпасы, FPV- дроны, мавики, грелки, все, что возможно. То, что нужно, приводим в порядок в Киеве – и на фронт. К востоку, к югу. Я вернусь с фронта сегодня в 6 часов утра. За один день – 19 бригад. Юг – 5 бригад 10-го корпуса. И Восток. 10-я Горно-штурмовая. Герои Авдеевки – 110-я. 57-я, 58-я, 68-я. 54-й разведбат. 74-й разведбат. Во всех одно и то же: "дайте FPV, дайте тягачи, дайте Мавики. И когда будут снаряды?", – процитировал военных пятый Президент.

"Но мы не видим ни малейшего страха. Мы не видим никакой неуверенности. Помогите нам делать наше украинское дело – и это мой призыв к нашим партнерам", – обратился Порошенко.

"Всем тяжело. Почет и уважение бойцам. Не позволяйте никогда унынию и отчаянию забраться в сердце. Поэтому держим разум холодным, сердце горячим, а спину – ровно", – призвал Петр Порошенко.