Порошенко призвал Великобританию поддержать Украину на саммите НАТО в Вашингтоне

Петр Порошенко принял участие в Конференции Консервативной партии Великобритании в Манчестере. Он поблагодарил британцев за поддержку и лидерство в предоставлении ВСУ новейшему оружию и призвал обеспечить мощную адвокацию Украине перед саммитом НАТО в Вашингтоне в следующем году.

О ключевых факторах победы Украины в войне против российской агрессии лидер партии "Европейской солидарности" рассказал в эфире BBC.

По словам политика, миссия на конференции состоит в том, чтобы поблагодарить британцев за уникальную двухпартийную поддержку и поблагодарить консерваторов за огромное лидерство во время российской агрессии. Сегодня Украина получает британские Challenger, фантастическую эффективность ракеты Storm Shadow, которые Великобритания доставила нам впервые в мире.

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"Ключевые факторы нашей победы – это единство вокруг Вооруженных Сил Украины, единство украинского народа и единство наших партнеров в нашей борьбе не только за украинский суверенитет, за украинскую землю, но и за свободу и демократию во всем мире. Мы боремся за безопасность континента, за безопасность континента стабильную ситуацию безопасности. И мы обсуждаем это здесь с министрами, с депутатами. Я очень поражен уровнем поддержки, которую Великобритания демонстрирует Украине", – отметил Порошенко.

Пятый президент подчеркнул, что Украине нужно не только оружие, нам нужны санкции, чтобы сократить возможность России финансировать войну, сократить российский экспорт. Это – эффективный способ обороны и защиты свободы и демократии и финансовая помощь, поддерживаемая Украиной.

"И не менее важно: ключевым компонентом для завершения войны, ключевым компонентом победы Украины является будущее членство в НАТО. Мы ждем, мы держим кулаки за огромную адвокацию Великобритании в пользу Украины на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в 2024 году", – сказал лидер партии "ЕС".

В ходе Конференции Порошенко также обсудил увеличение и ускорение поставок оружия, амуниции и ракет с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли, министром обороны Грантом Шаппсом и другими влиятельными политиками Соединенного Королевства.