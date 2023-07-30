Порошенко призвал Румынию не ограничивать экспорт украинского зерна

Петр Порошенко призвал соседнее государство Румынию не продолжать ограничение украинского экспорта. Пятый президент подчеркнул – Путин использует глобальный голод как оружие, шантажируя цивилизованный мир, и для этого российские ракеты обстреливают украинские порты.

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Об этом он сказал в эфире румынского телеканала Antena 3 CNN.

"В начале войны Путин хотел уничтожить нас физически. Мы испортили этот план. Затем зимой ракетными ударами по объектам критической энергетической инфраструктуры он хотел уничтожить нас снова, погрузить в замороженную катастрофу. Мы не позволили ему этого сделать с помощью нашего надежного европейского и натовского". партнерства, включая Румынию. Сейчас - это атака не только на Украину, это атака на весь мир. И цель Путина касается всех нас. Он хочет разжечь глобальный голод, запустить еще один миграционный кризис, который бы Европу наполнил мигрантами", - предостерег Порошенко .

"Нам нужно сохранять единство, не дать Путину реализовать этот сценарий. Мы не должны позволить ему шантажировать нас и должны наращивать совместные усилия. Что это значит? Это значит больше оружия, больше боеприпасов, больше ПВО и больше санкций против России. Путин должен заплатить цену , прежде всего. А во-вторых, у Путина больше не должно быть денег на финансирование войны. И мы можем это сделать", – подчеркнул Порошенко.

"Сейчас от экспорта сельскохозяйственной продукции мы получаем более 40% валютной выручки. В этой ситуации украинская экономика, безусловно, очень страдает. Поэтому мы не должны позволить Путину экономически атаковать Украину. Я считаю, что мы должны активизировать наш порт на Дунае, несмотря на ракетные обстрелы" России по порту Рени. У нас должен быть паром, который будет переправляться через Дунай. И мы обязательно должны использовать румынский порт", – считает пятый президент.

Он также отметил, что один из ракетных ударов по порту Рени был всего в 300 метрах от территории Румынии, страны-члена НАТО.

"Нам нужно найти сухой хаб. Я также призываю Румынию не вводить новые ограничения на украинскую сельскохозяйственную продукцию, на украинское зерно, которые заканчиваются 15 сентября. Пожалуйста, не нужно больше никакого продолжения. Со стратегической точки зрения это может дать обратный эффект. Это может быть вредным для Румынии и для других стран. Это может быть вредно для Европейского Союза. И это может быть вредно для всего свободного и демократического мира", – убежден Петр Порошенко.

"Я абсолютно уверен, что мы не должны просить у России разрешения на экспорт украинского зерна. Это неприемлемое поведение. Мы должны передать России месседж, что если она нападет на гражданское судно, это приведет к чрезвычайно большой опасности для всех российских судов во всем мире. Если Россия атакует гражданское судно, Босфор и Дарданеллы будут закрыты для российского экспорта. У нас есть определенные инструменты, чтобы надавить на Россию, чтобы она прекратила террористическое нападение на Украину. Я очень рассчитываю на вашу поддержку и уверен, что победа будет с нами", – резюмировал пятый президент.