Порошенко призвал Раду прийти в себя и немедленно выделить деньги на фортификации

Верховной Раде необходимо прийти в сознание и срочно заняться вопросами обороны Украины. В частности, следует немедленно выделить средства на строительство фортификаций на границе Днепропетровской области, а также вдоль Днепра в Запорожье и Херсоне.

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Об этом, выступая с парламентской трибуны, заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Вы знаете, что народ говорит, глядя на деятельность Верховной Рады? "Переливают из пустого в порожнее". Если вы посмотрите повестку дня, только 10% вопросов, которые сегодня рассматривает Верховная Рада, имеют хоть какое-то отношение к обороне государства. Такое впечатление, что перекормлены единственным марафоном, забирающим деньги из карманов воинов, и скрывающимся от журналистов телеканалом "Рада", – отметил Порошенко.

"Верховная Рада боится народа. Повестка дня означает, что Рада занимается не обороной государства, а подготовкой к выборам. А страну беспокоит приблизившийся к Днепропетровской области враг. Беспокоит 155-я и еще 14 других бригад, где уровень СОЧ превышает 30%. Мины, гранаты, отсутствие боеприпасов и так далее", – сказал пятый президент.

"Чем должна заняться сейчас Верховная Рада Украины? Первое: обеспечить строительство второй, третьей, четвертой линии обороны на границе Днепропетровской области, вдоль границ на севере. Обеспечить оборону берега Днепра в Запорожье и Херсоне. Для этого необходимы фортификационные сооружения, техника, минные поля. А для этого нужны деньги. Верховная Рада не ставит это даже на повестку дня", – возмутился Порошенко.

"Обеспечьте бригады. Уже Зеленский сказал: передайте деньги на счета бригад. Верните НДФЛ бригадам, заберите их у коррумпированной ГСССЗИ. И, соответственно, нами внесен законопроект, который мы требуем немедленно рассмотреть", – отметил Петр Порошенко.

Он также призвал проголосовать за остановку транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". "Каждый день 20 миллионов долларов Россия получает за транзит нефти через территорию Украины. Поставьте наш законопроект 12380 и остановите транзит. Потому что это – бомбы на украинский народ", – говорит Порошенко.

"И наконец уберите "пятую колонну" из зала Верховной Рады. После решения Верховного Суда, запрещающего ОПЗЖ, уберите их из сессионного зала и сделайте Правительство национального спасения", – подчеркнул Порошенко.

Как известно, "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроекты о запрете транзита российской нефти через территорию Украины, об увеличении до 30% финансирования воинских частей из средств НДФЛ, а также законопроект и постановление о лишении депутатских мандатов представителей ОПЗЖ.