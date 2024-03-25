Порошенко призвал евродепутатов ускорить начало вступительных переговоров для Украины

Петр Порошенко во время встречи с делегацией председателей комитетов Европарламента во главе с председателем Комитета по иностранным делам Дэвидом МакАллистером, которая состоялась в Верховной Раде, призвал евродепутатов способствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и продолжить экономическую поддержку нашего государства. Он также поблагодарил за постоянную активную поддержку со стороны Европейского Парламента в укреплении демократических институтов в Украине, отпоре российской агрессии и восстановлении территориальной целостности нашего государства.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook. Пятый президент также призвал продлить срок действия либерализированного торгового режима в условиях войны.

"Призвал европарламентариев содействовать скорейшему началу переговоров о вступлении Украины в ЕС и продлении срока действия либерализованного торгового режима в условиях войны", - написал пятый президент.

Петр Порошенко также отметил важность осуществления шагов по обеспечению уважения верховенства права, парламентского плюрализма и прав оппозиции в Украине в соответствии со стандартами ЕС и Совета Европы, что будет способствовать ускорению вступительных переговоров.