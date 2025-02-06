Порошенко принял участие в традиционном Молитвенном завтраке в Вашингтоне

В четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп выступил перед участниками ежегодного Молитвенного завтрака в Вашингтоне. В ходе выступления глава Белого дома заявил о необходимости прекращения агрессии России против Украины.

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Среди участников Молитвенного завтрака, отмеченных организаторами, был пятый президент Украины Петр Порошенко. В сети обнародовали соответствующее видео.

Мероприятие состоялось в Капитолии, продолжая более 70-летнюю традицию встреч законодателей из разных политических партий и чиновников для совместной молитвы и обсуждений важных вопросов.