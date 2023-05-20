Порошенко примет участие в сессии Парламентской ассамблеи НАТО

В ближайшие дни пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко примет участие в весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

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В центре внимания международной деятельности лидера партии – усиление поддержки Украины в отпоре российской агрессии, ускорение поставок в ВСУ новейшего вооружения и членство нашего государства в НАТО.

Как неоднократно отмечал Петр Порошенко во время международных встреч, членство Украины в Североатлантическом альянсе станет единственной подлинной гарантией независимости и территориальной целостности нашего государства. По мнению Порошенко, НАТО заинтересовано в Украине не меньше Украины в НАТО, ведь сейчас именно ВСУ защищают страны Альянса от российской варварской агрессии.

"Должны удвоить усилия по достижению весомых результатов на евроатлантическом треке на Вильнюсском Саммите НАТО в июле", - считает пятый Президент.