Порошенко предложил провести второй Саммит мира в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Второй Саммит мира было бы целесообразно провести в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Это позволило бы повысить эффективность мероприятия.

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Об этом заявил Петр Порошенко, выступая с трибуны Верховной Рады.

Он отметил, что мир через украинскую победу – "это цель, ради которой должны объединиться все". Он убежден, что ради этого нужно привлечь в Саммит мира МАГАТЭ, FAO, а также Индию, Китай и государства Африки.

Украина сейчас переживает очень важные шесть недель с точки зрения международного прорыва в обеспечении нашей победы. Это и Берлинская конференция, и саммит в Швейцарии, и самое главное – саммит G7. Но самое главное – это Вашингтонский саммит НАТО", – подчеркнул Порошенко. Он поблагодарил партнеров, которые продемонстрировали всестороннюю поддержку Украины.

"В оценках международных событий следует избегать крайностей. Кто ждет от меня или нашей политической силы критики – вы этого не услышите. Потому что мы должны быть объединены и нацелены на то, чтобы приближать мир через украинскую победу", – сказал Порошенко.

Он также констатировал, что оценить эффективность международных усилий можно будет только по конкретным результатам.

"Чтобы скорректировать планы на будущее, нам не хватает объективных выводов. Для этого нельзя сейчас оценивать события Саммита или Конференции по восстановлению. Надо дать две-три недели, месяц и ответить на вопрос, который есть у украинцев. Провели Саммит – это приблизило Украину к миру? Провели Конференцию – сколько денег поступило? Провели G7 – уже сейчас знаем, 50 миллиардов из российских активов в кратчайшие сроки. Приветствие", – говорит пятый президент.

Он также напомнил цель Саммита мира: "она очень прозрачна и точно поддерживается нами – "объединить усилия коллективного Запада и Глобального юга вокруг Формулы мира Зеленского на основе Устава ООН и международного права". Конечно, нужно, чтобы ООН присутствовала. В вопросах продовольственной безопасности нужно, чтобы FAO присутствовала. Конечно, МАГАТЭ в вопросах ядерной безопасности надо, чтобы присутствовало. И, конечно, для нас критические голоса Китая, Индии, Африки", – констатирует Порошенко.

"Следовательно, я полностью поддерживаю самокритическую позицию власти относительно того, что немедленно нужно проводить второй саммит. Настоятельно рекомендую его провести в Нью-Йорке во время проведения Генеральной Ассамблеи и выйти на позицию, которая обеспечит мир. Мы к этому стремимся", – говорит Порошенко.

Он также поздравил всех со стартом вступительных переговоров с Евросоюзом: "Я хочу всех поздравить с очевидным успехом с 25 июня, когда будут начаты переговоры о вступлении. Это – достижение нас всех, в первую очередь – украинского народа", – убежден Порошенко.