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Порошенко поблагодарил вице-премьера Чехии за "снарядную" инициативу и призвал ускорить вступительные переговоры Украины с ЕС

Мария Шевчук
Новости политики
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Порошенко поблагодарил вице-премьера Чехии за 'снарядную' инициативу и призвал ускорить вступительные переговоры Украины с ЕС

Петр Порошенко в офисе "Евросолидарности" обсудил с вице-премьер-министром Чешской Республики, министром труда и социальных дел Марианом Юречкою дальнейшую поддержку Украины. Пятый Президент поблагодарил руководство Чехии за лидерскую роль в поиске и обеспечении ВСУ необходимыми артиллерийскими боеприпасами.

Порошенко отметил необходимость дальнейшего укрепления западной помощи для приближения победы над агрессором, сообщает "Европейская Солидарность".

Порошенко поблагодарил вице-премьера Чехии за "снарядную" инициативу и призвал ускорить вступительные переговоры Украины с ЕС

"Поблагодарил Чешскую Республику за убежище для тысяч украинских граждан на своей территории в результате полномасштабного российского вторжения и обратился с просьбой рассмотреть возможность продления срока действия механизма временной защиты для украинских беженцев и после его завершения весной 2025 года", – сообщил Петр Порошенко в соцсетях.

Порошенко поблагодарил вице-премьера Чехии за "снарядную" инициативу и призвал ускорить вступительные переговоры Украины с ЕС

"Отдельное внимание было уделено европейской интеграции Украины и началу вступительных переговоров между Киевом и Брюсселем без дальнейших промедлений", – пишет Порошенко.

Порошенко поблагодарил вице-премьера Чехии за "снарядную" инициативу и призвал ускорить вступительные переговоры Украины с ЕС

Участники встречи также обменялись мнениями о неотложных вызовах в экономической и энергетической безопасности Украины, устойчивости демократических институций, важности укрепления парламентского плюрализма, борьбы с коррупцией, деятельности независимых СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко передал на передовую очередные три системы РЭБ "Ай-Петри".