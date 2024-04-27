Порошенко поблагодарил вице-премьера Чехии за 'снарядную' инициативу и призвал ускорить вступительные переговоры Украины с ЕС

Петр Порошенко в офисе "Евросолидарности" обсудил с вице-премьер-министром Чешской Республики, министром труда и социальных дел Марианом Юречкою дальнейшую поддержку Украины. Пятый Президент поблагодарил руководство Чехии за лидерскую роль в поиске и обеспечении ВСУ необходимыми артиллерийскими боеприпасами.

Порошенко отметил необходимость дальнейшего укрепления западной помощи для приближения победы над агрессором, сообщает "Европейская Солидарность".

"Поблагодарил Чешскую Республику за убежище для тысяч украинских граждан на своей территории в результате полномасштабного российского вторжения и обратился с просьбой рассмотреть возможность продления срока действия механизма временной защиты для украинских беженцев и после его завершения весной 2025 года", – сообщил Петр Порошенко в соцсетях.

"Отдельное внимание было уделено европейской интеграции Украины и началу вступительных переговоров между Киевом и Брюсселем без дальнейших промедлений", – пишет Порошенко.

Участники встречи также обменялись мнениями о неотложных вызовах в экономической и энергетической безопасности Украины, устойчивости демократических институций, важности укрепления парламентского плюрализма, борьбы с коррупцией, деятельности независимых СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко передал на передовую очередные три системы РЭБ "Ай-Петри".