Порошенко объяснил, как Рада может лишить мандатов пророссийских депутатов

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, упрощающий механизм лишения народных депутатов мандатов. Он сможет помочь украинскому парламенту избавиться от пророссийской пятой колонны.

Видео дня

Об этом заявил в интервью "5 каналу" лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он предостерег, что проводить выборы во время войны будет очень опасно, но ВР нуждается в обновленном формате работы.

"В Верховной Раде уже пахнет выборами. Я в парламенте выступил со словами прощения перед Вооруженными силами Украины за такое поведение Верховной Рады. Ибо союз "рыгов" – пророссийской пятой колонны, и монобольшинства разрушает государство. Они руководствуются исключительно одним – рейтингом и подготовкой к выборам", – говорит Порошенко.

"Что такое выборы? Начало избирательной кампании означает смерть единства. А единство является ключевым фактором нашей победы", – убежден Порошенко.

"Каким образом может быть сейчас реализовано единство? Через коалицию национального единства в парламенте, куда пригласить всех, кроме пятой колонны ОПЗЖ, с которой сейчас так плодотворно сотрудничают власти. Второй шаг. Принять ответственное решение об отнятии мандатов у пятой колонны Кремля. Для меня это шок, когда представители кремлевской пятой колонны работают в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны с вполне тайными документами. Или на соответствующих позициях в правоохранительном комитете, комитете правовой политики и других", – констатирует Порошенко.

"Первое – нужно принять закон, который мы предложили. Изменяющий критерии лишения депутатов полномочий, в том числе через решение Верховного суда о запрете этой политической силы, по спискам которой они были избраны в Верховную Раду. Этот закон мною написан, зарегистрирован. И власть сознательно год его не ставит на голосование", – объясняет Порошенко.

"А потом принять постановление о лишении мандатов этих 40 с лишним "рыгов". И все. И тогда, во-первых, мы убираем риск работы подрывной пятой колонны. А во-вторых, мы создаем условия для коалиции национального единства. Коалиция национального единства должна создать правительство национального спасения. О чем это? Наконец-то мы должны передать эту работу профессионалам. Не любителям, не гонящимся за рейтингами, не сценаристам шоу. Украина больше этих испытаний не способна выдержать", – предостерегает Петр Порошенко.