Порошенко обсудил с Урсулой фон дер Ляен совместные 'красные линии' в переговорном процессе по окончании войны

Петр Порошенко, участвующий в Конгрессе Европейской народной партии в испанской Валенсии, обсудил с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также совместные "красные линии" в переговорном процессе по окончании войны.

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Об этом пятый президент сообщил в соцсетях.

"Важная и содержательная встреча с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен во время Конгресса Европейской народной партии. Обсудили ключевые вопросы — ускорение переговоров о вступлении в ЕС, выработка совместной позиции по завершению войны и установление справедливого и продолжительного мира. Он отметил, что необходимо четко зафиксировать наши общие "красные линии", в частности, относительно непризнания незаконной аннексии россией Крыма и других временно оккупированных территорий нашего государства", – пишет Петр Порошенко.

"Получил четкий сигнал: о сценарии обособления переговорных процессов о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы речь не идет. Согласились, что важно учесть экономические сложности для украинских экспортеров при рассмотрении вопроса о торговых льготах для Украины", – констатирует пятый Президент.

"Президент Еврокомиссии заверила, что вопросы демократии и верховенства права, многопартийного плюрализма и прав оппозиции в Украине находятся в центре внимания наших европейских партнеров и являются ядром переговорного кластера "Основы", – отметил лидер партии.

Ранее Петр Порошенко, выступая на Конгрессе Европейской народной партии, призвал Евросоюз к мощной поддержке Украины. "Глобальное лидерство свободного мира испытывается войной в Украине. Приоритетом №1 является установление надежного и продолжительного мира. Нам нужен справедливый мир, а не просто мир. И это не должно быть любой ценой. Нам нужен мир через силу, а не мир через бизнес. Не может быть мира путем капитуляции и умиротворения агрессора", – сказал Петр Порошенко.