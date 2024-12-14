Порошенко на форуме 'Youth Vision 2025' призвал молодежь сражаться за европейское будущее Украины

Петр Порошенко выступил на Молодежном форуме Youth Vision 2025, который состоялся в столичном Театре на Подоле. Форум организован ВОО "Солидарная Молодежь" при поддержке международных организаций USAID, NDI, Фонд Конрада Аденауэра.

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По словам пятого Президента, Вооруженные Силы Украины воюют на фронте за свободу, независимость и будущее нашего государства в Европейском Союзе и НАТО. Порошенко отметил, что именно молодежь должна стать движущей силой европейских изменений, прийти в политику, государственное управление и органы местной власти.

"Мы должны двигать страну в Европу. Сегодня, когда люди устали, когда подорван престиж государственной службы – коррупцией, ложью, "единственным марафоном" и унынием, – молодежь должна сделать то, что мы сделали в 2014 году. Восстановить престиж европейского движения. Вы должны объяснять, почему нам нужно двигаться в Европу. Должны объяснить, в чем преимущества европейской и евроатлантической интеграции. Для этого нужно подготовить несколько тысяч молодых людей, которые пойдут во власть, в представительные органы и будут сражаться за европейское будущее Украины. Само по себе это не сделается", – заметил Порошенко.

"Мы должны мобилизовать на этот процесс молодежь внутри Украины и за границей. Для этого наша молодежка собирается в крупнейших университетах, где учатся украинцы, создать бренчи, ячейки, чтобы наши студенты не теряли связи с государством. Когда мы создадим бренчи, союзы, представительства и каждый молодой человек будет иметь возможность поучаствовать в политическом процессе – это будет мотивировать их вернуться в Украину. И это важно", – убежден Порошенко.

"А для тех, кто внутри Украины – я мечтаю о создании европейской академии, где мы будем готовить молодежь для работы в европейских институциях. Нам нужно готовить молодежь, которая будет стирать этот плуг", – сказал Порошенко.

"Мы доказали, что история доказала правильность той стратегии, которую мы с вами избрали. Армия, Язык, Вера, ЕС и НАТО. И пути атакует именно это", – заметил Порошенко.

Он напомнил, что государство-агрессор во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года требовало сокращения ВСУ, статуса государственного для русского языка, восстановления прав РСФСР в Украине и блокирования евроатлантической интеграции Украины. Сейчас государство-агрессор продолжает настаивать на этих требованиях.

"Это значит, что нами правильно было выбрано направление удара. Мы строили, строим и мы продолжим строить европейское государство Украины", – подчеркнул Порошенко.

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