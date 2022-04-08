Порошенко на ЧАЭС призвал международное сообщество ввести санкции против Росатома

Петр Порошенко на ЧАЭС призвал международное сообщество ввести санкции против руководства "Росатома" и работников российской компании, которые участвовали в захвате украинских АЭС. Более месяца персонал станции был в заложниках российских оккупантов, и только профессионализм украинских специалистов спас мир от новой ядерной аварии, подчеркнул Порошенко.

"Это – старое хранилище ядерного топлива, оно было здесь еще при станции. Это – всемирно известный энергоблок, который взорвался. Многие годы мы вместе строили объект "Укрытие", ввели его в эксплуатацию. Я горжусь тем, что в свое время это было одно из самых сложных в мире инженерных сооружений, которое было сделано в сотрудничестве де-факто со всем миром. Здесь работали и французы, и американцы, и немцы, и украинские подрядчики. Мы проделали огромную работу, которая позволила сохранить ядерную безопасность мира", – напомнил Порошенко.

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"С 24 февраля по 31 марта россияне держали в заложниках и нацгравийцев, которых они потом забрали пленными, и персонал не сдавшейся не передавший управление станции это очень важно", – замечает Порошенко.

"Представители России, пытавшиеся перехватить контроль над станцией, были представители Росатома. Кто-нибудь может ответить, почему Росатом не под санкциями? Почему представители, которые были здесь, не под санкциями? Почему они не наказаны за создание ядерной угрозы миру? Если бы не наши ребята, что бы здесь было, никто не может себе даже вообразить", – предостерегает Порошенко.

"У меня просьба и к украинским властям, и к нашим международным партнерам: срочно задайте вопрос о распространении санкций на руководство, работников и структуры Росатома", – призвал Порошенко.

"Они должны быть в санкционном списке – в связи с тем, что они производили здесь, на Чернобыльской станции, пытаясь перехватить контроль. И что они производят на Запорожской станции, которая сейчас находится под оккупацией. Украинский персонал станции находится под бешеным давлением". Услышьте это из-под стен объекта "Укрытие", нашего конфайнмента, сохраняющего ядерную безопасность мира руками наших украинских героев", – подчеркнул Петр Порошенко.

По просьбе коллектива ЧАЭС Петр Порошенко вместе с бойцами батальона терробороны "Братья по Оружию" доставил гуманитарный груз – пищевые продукты и лекарства.