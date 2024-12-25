Порошенко: аргументы у Трампа для Путина есть, но нам нужно активнее работать с республиканцами

Петр Порошенко в интервью на 5 канале рассказал, что нужно делать для того, чтобы новая американская администрация заставила Путина остановить войну в Украине.

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"Я считаю, что сейчас узкое окно возможностей окончить войну будет. Что нам нужно сделать? То, что сделает Трамп, я себе представляю. Аргументы у Трампа для Путина есть. Но украинцы должны проделать свою домашнюю работу. Мы не имеем права позволить себе быть слабыми. Ибо, если мы слабы, у Путина отсутствует мотивация закончить войну. Жертвы, которые платит Россия, ему безразличны. Деньги, которые теряет Россия, ему безразличны. Он помешан на войне. Он сошел с ума от крови. И Украина должна быть сильной для того, чтобы остановить это", – подчеркнул пятый Президент Украины.

"Трамп – это человек результата, человек действия. С одной стороны, это дает для Украины очень большой шанс, что этот результат будет достигнут. С другой стороны – это очень узкое окно возможностей, которые нам никак нельзя упустить", – сказал Порошенко.

"Я приведу вам такой пример. В республиканском большинстве в Конгрессе около ста конгрессменов республиканцев твердо поддерживают Украину. Около 90 человек против нас. Это самая большая цифра, и это поражение борьбы за двухпартийную поддержку, которую, к сожалению, испытали действующие власти. И есть чуть более 30 колеблющихся конгрессменов, которые не определились. Вот сейчас среди этих чуть более 30 конгрессменов-республиканцев решается голосование большинства по украинскому вопросу. И пока мы не выиграли целый ряд вопросов", – отметил Порошенко.

Он, в частности, напомнил об инициативе президента Байдена о выделении Украине 24 миллиарда долларов, которую Конгресс не поддержал. "Почему? В том числе я считаю, что переговорная группа должна была работать по-другому", – сказал Порошенко.

"Вторая позиция была – продлить для нас ленд-лиз. Ленд-лиз – это значит, что все, что находится на складах, мы имели бы доступ к этому и получили. Сейчас идет наступление России на нескольких ключевых направлениях. Кроме фортификационных сооружений, нам нужны минные заграждения, минные поля, для этого нужны противопехотные мины и установки для дистанционного минирования. Они есть на складах, их очень много. И по ленд-лизу мы могли это получить, а значит сделать непроходимой вторую, третью линию обороны", – заметил он.

Кроме того, считает Порошенко, нужно усилить работу по санкциям против России и использованию доходов от замороженных активов. "Сейчас нужно включить всех в парламентский диалог. Мы можем бороться за двухпартийную поддержку, для нас это вопрос жизни и смерти. И для этого мы должны выполнить свою домашнюю работу", – заявил Порошенко.

"Какой первый вопрос задает новая американская администрация? Коррупция. И для власти плохая новость, потому что они знают гораздо больше, чем власти себе представляют. Четкий аудит, который они планируют провести, уже знают, где искать и что искать. Их в первую очередь интересует, как работали с деньгами американских налогоплательщиков. Я думаю, что украинским властям нужно очень тщательно готовиться к отчету, потому что мы рискуем, что страна останется со значительно меньшим уровнем военной, оборонной и финансовой поддержки", – резюмирует Порошенко.