'Понимаем испытания': посол Китая сделал заявление о войне в Украине и мирных переговорах

Посол Китая в Украине Ма Шенкунь заявил, что его страна в полной мере понимает испытания, которые сегодня переживает украинский народ. По словам дипломата, Пекин будет продолжать прилагать усилия для прекращения огня.

Также посол подчеркнул, что Китай заинтересован в скорейшем достижении справедливого и длительного мирного соглашения. Об этом Ма Шенкунь заявил в посольстве Китая в Украине по случаю 76-летия основания КНР, сообщает "Укринформ".

Позиция Китая по войне

Китайский дипломат заверил, что КНР придерживается объективной и справедливой позиции касательно российско-украинской войны. Также он подчеркнул, что Пекин призывает к продолжению переговорного процесса.

"Мы в полной мере понимаем испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию", – сказал посол.

Также он добавил, что Китай вместе с международным сообществом готов приложить усилия для прекращения огня и скорейшего достижения справедливого и длительного мирного соглашения. Ма Шенкунь подчеркнул, что Китай и Украина на протяжении трех десятилетий дипломатических отношений придерживаются принципов взаимного уважения и взаимной выгоды.

Посол заявил, что партнерство Украины и Китая основывается на прочной основе и имеет широкие перспективы.

"Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экономики Китая и Украины отлично дополняют друг друга. Китай готов работать с Украиной, чтобы расширять горизонты выгодного сотрудничества на благо народов наших двух стран", – заявил китайский посол.

Что предшествовало

В Китае неоднократно заявляли, что выступают за политическое урегулирование войны в Украине. В частности, Пекин утверждает, что "поддерживает все усилия, направленные на установление устойчивого мира". Пресс-секретарь министерства иностранных дел КНР Мао Нин подчеркнула, что ее страна относительно войны в Украине придерживается принципов, ранее объявленных лидером КНР, а именно: суверенитет и территориальная целостность всех стран неприкосновенны, цели и принципы Устава ООН должны соблюдаться, законные проблемы безопасности всех стран должны восприниматься серьезно, а все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, должны поддерживаться.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Китай является единственным государством, которое реально может заставить Россию прекратить войну в Украине.

Ранее сообщалось, что в условиях вероятного усиления санкционного давления страна-агрессор Россия полагается на своих союзников, в частности на Китай. Речь идет о прямой экономической поддержке и доходах от продажи энергоносителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД Украины ожидают от Китая более решительных шагов в направлении завершения войны. Ведомство выступило с этим призывом в Киеве во время приема в посольстве КНР по случаю 76-й годовщины основания Китайской Народной Республики.

