'Россия не сможет не прислушаться': в МИД ожидают от Китая более активного участия в прекращении войны в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис заявил, что Киев ожидает от Китая более решительных шагов в направлении завершения войны. Он выступил с этим призывом в Киеве во время приема в посольстве КНР по случаю 76-й годовщины основания Китайской Народной Республики.

Видео дня

Как передает корреспондент Укринформа, Перебийнис напомнил, что Китай является постоянным членом Совета безопасности ООН и одним из самых влиятельных государств мира. По его мнению, Пекин имеет все возможности, чтобы убедить Кремль прекратить боевые действия.

"Россия не сможет не прислушаться к Китаю", – подчеркнул замминистра. Он также поблагодарил китайскую сторону за поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Позиция украинской дипломатии

Перебийнис отметил, что украинцы уже более десяти лет оказывают сопротивление российской агрессии. По его убеждению, китайцы, исходя из собственного исторического опыта, способны понять стремление украинского народа защищать свободу и государственность.

"Мы благодарны Китайской Народной Республике за поддержку, особенно в самые тяжелые моменты начала полномасштабной агрессии России против Украины", – сказал он. Украинский дипломат отметил необходимость дальнейшей активизации политического диалога и сотрудничества с Китаем на всех уровнях.

Дальнейшие ожидания Киева

Украина стремится укрепить отношения с КНР не только в политической, но и в экономической и гуманитарной сферах. Киев надеется, что развитие двусторонних связей даст толчок новым совместным проектам, полезным для обеих стран.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Китай является единственным государством, которое реально может заставить Россию прекратить войну в Украине. Сикорский отметил, что Ван И выразил поддержку прекращению огня в Украине. Однако, как отметил польский министр, простых заявлений мало – нужно конкретное давление на Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!