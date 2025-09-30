'Нужно давить на Россию': Сикорский назвал 'единственную страну', которая может прекратить войну в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что именно Китай является единственной страной, способной повлиять на Россию и остановить войну в Украине. Об этом он сказал во время выступления на Варшавском форуме по безопасности. Сикорский подчеркнул, что для этого необходимо реальное давление на Кремль, а не только политические заявления.

Как передает корреспондент Укринформа, по словам польского дипломата, недавно в Варшаве он провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. Во время переговоров речь шла о том, что Китай заинтересован в стабильной торговле с ЕС. Варшава подчеркнула Пекину, что для безопасности торгового пути через Польшу необходимо убедить Беларусь не дестабилизировать общую границу.

Реакция китайской стороны

Сикорский отметил, что Ван И выразил поддержку прекращению огня в Украине. Однако, как отметил польский министр, простых заявлений мало – нужно конкретное давление на Москву. "Я лично считаю, что Китай – единственная страна, которая на самом деле может заставить Россию прекратить боевые действия", – подчеркнул он.

В своей речи Сикорский напомнил о событиях в Казахстане в начале 2022 года, когда Россия ввела войска для подавления протестов. По его мнению, именно под влиянием Пекина Москва тогда согласилась на вывод контингента.

Торговые акценты

Во время встречи в Варшаве Ван И также заявил, что Европейский Союз должен противодействовать злоупотреблению таможенными тарифами со стороны некоторых государств. Вероятно, он имел в виду жесткую экономическую политику администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа.

Между тем Польша с полуночи возобновила движение через границу с Беларусью – как железнодорожное, так и автомобильное. Оно было временно приостановлено в начале сентября перед началом совместных российско-белорусских учений "Запад-2025".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объяснил, почему президент США Дональд Трамп стал на сторону Украины. По его словам, Трамп всегда поддерживает "победителей". Сикорский указал, что сейчас именно Украина демонстрирует успехи в противостоянии российской агрессии.

