Польский министр иностранных дел Сикорский заявил, что Польша должна потребовать от НАТО защищать небо над территорией Украины, когда по нему летят российские ракеты уничтожать украинцев и угрожать всей Европе. Но не все польские политики поддерживают это. Наша публичная и парламентская дипломатия должна сделать все возможное, чтобы их убедить.

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Вчора на Економічному форумі в Карпачі я брав участь у панелі, де говорили про патріотизм. Багато поляків, присутніх на дискусії, висловлювали думку, що їм загрожує "брюссельський імперіалізм". Мовляв, він передбачає, що поляки не мають свого кордону, їх намагається "поневолити" Німеччина, яка грає головну роль в ЄС, і це нібито більша загроза для Польщі ніж російський імперіалізм

Але ніхто в Брюсселі не думає, що не існує поляків, німців або французів. Всі європейські країни розвиваються економічно і всі підтримують одне одного в оборонній сфері. Натомість російський імперіалізм не просто хоче знищити кордони. Він хоче знищити кожного з нас. Кожному з нас він відмовляє у праві бути українцем, бо вважає, що українців не існує. Для кожного хоче створити Бучу чи Маріуполь.

Саме тому ми повинні бути частиною Європейського Союзу і НАТО, а не частиною "русского міра", як хоче Путін. Бо ідеологія "русского міра" претендує на те, щоб знищувати все і всіх, хто не пов'язаний з Росією і хто не готовий коритися російському диктатору.

Війна почалася тоді, коли українці захотіли бути частиною Європи у 2014 році. Це і є наш український патріотизм. Ми розуміємо, що лише в Європі ми збережемо свою мову, культуру і демократію, верховенство права.

Росіяни сьогодні говорять, що України не існує. Це означає, що завтра вони скажуть, що ніяких поляків не існує, і взагалі вся наша територія – великий слов'янський світ. "Русскій мір", як вони кажуть.

На жаль, не всі поляки це розуміють. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський розуміє, бо закликає, щоб країни НАТО збивали ракети над Україною. Інші політики не до кінця це усвідомлюють. Мої опоненти на дискусії в Карпачі абсолютно серйозно переконували, що Польща не може захистити Україну, бо тоді Польща буде втягненою цю війну. А так – війни в Польщі ніколи не буде. Наївні, наївні люди.

Прем'єр Туск, який дуже багато допомагав Україні та справді є нашим адвокатом в ЄС, теж робить помилки. Він сказав, що Польща шкодує за знищеними історичними будинками в центрі Львова і зробить все для того, щоб їх відновити. Але шкодувати треба за людськими життями. Будинки ми відновимо. Будинки – це лише цегла, а людські життя ми ніколи не повернемо. Бездіяльність вчора забрала життя дівчинки-студентки Українського католицького університету та її двох чарівних сестер, їхньої мами, інших львів'ян, які загинули від російських ракет...

Саме тому ми маємо зробити все, щоб поляки думали інакше. Наше майбутнє в Євросоюзі можемо будувати лише спільно, спираючись на спільні традиції, які об'єднували Польщу, Україну і Литву часів Речі Посполитої. Разом ми могли б стати найсильнішою потугою в межах ЄС і НАТО, і тоді жодна інша країна не наважиться напасти на такий сильний союз