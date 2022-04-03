Польша готова разместить в стране ядерное оружие США: Качиньский заявил, что это было бы сигналом для Москвы

Дарья Дурова
Новости политики
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Флаг Польши

В Польше рассматривают вариант размещения на своей территории американского ядерного оружия. Это было бы четким "сигналом" для Москвы о бесперспективности угроз Варшаве и возможного нападения.

О том, что польское правительство могло бы согласиться на хранение ядерного оружия, сообщил в интервью вице-премьер страны Ярослав Качиньский. Его слова передает немецкое издание Deutsche Welle.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", – сказал высокопоставленный польский политик.

Он подчеркнул: пока что такой вопрос не стоит, но это "может скоро измениться". Инициатива должна исходить от Соединенных Штатов Америки, добавил Качиньский.

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