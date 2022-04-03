Польша готова разместить в стране ядерное оружие США: Качиньский заявил, что это было бы сигналом для Москвы

В Польше рассматривают вариант размещения на своей территории американского ядерного оружия. Это было бы четким "сигналом" для Москвы о бесперспективности угроз Варшаве и возможного нападения.

О том, что польское правительство могло бы согласиться на хранение ядерного оружия, сообщил в интервью вице-премьер страны Ярослав Качиньский. Его слова передает немецкое издание Deutsche Welle.

"Если бы американцы попросили нас хранить ядерное оружие США в Польше, мы были бы открыты для этого. Это значительно укрепило бы сдерживание Москвы", – сказал высокопоставленный польский политик.

Он подчеркнул: пока что такой вопрос не стоит, но это "может скоро измениться". Инициатива должна исходить от Соединенных Штатов Америки, добавил Качиньский.

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Напомним, что депутат российской Госдумы Алексей Журавлев не так давно говорил, что войну против Украины не нужно прекращать, пока войска РФ "не дойдут до границы с Польшей".

Как писал OBOZREVATEL:

ранее польское правительство отказалось платить России за газ рублями. Там назвали это требование Кремля "шантажом", подчеркнув, что не собираются на него поддаваться.

Германия тоже отвергла требование РФ касательно "рублевых" расчетов за газ. Ключевым в этом вопросе является соблюдение контрактов, а они были заключены в евро.

В то же время Литва вообще отказалась от газа из России. Как заявили в Минэнергетики государства, на такой шаг страна пошла в связи со стремлением к полной энергетической независимости от Москвы. Это является ответом на энергошантаж РФ в Европе и войну в Украине.

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