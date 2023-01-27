Показателем эффективности НАБУ является растущее количество привлеченных к ответственности топ-чиновников, – Кривонос

Первый директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник, несмотря на сопротивление, смог создать эффективную институцию, результатом чего стали громкие кейсы задержания коррупционеров.

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Об этом в программе "Антиподы" рассказал глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ), кандидат на должность директора НАБУ Семен Кривонос.

"Привлекаются к ответственности руководители центральных органов власти, народные депутаты, судьи. Привлекаются к ответственности многие топ-чиновники", – сказал он.

Кривонос рассказал, что лично помог НАБУ разоблачить представителя одного из столичных застройщиков, предлагавшего главе ГИАГ $120 тыс. взятки за получение разрешительных документов. "Сразу, когда я понял, что такое предложение ко мне поступило, я написал заявление в НАБУ о совершении преступления", – рассказал Кривонос.

Он добавил, что это не первый его опыт сотрудничества с НАБУ. Совместно с Минрегионом и Бюро Кривонос подписал Меморандум, охватывавший вопросы проверки будущих сотрудников ГИАГ.

По его мнению, у НАБУ есть потенциал для повышения эффективности. В частности, увеличение штата сотрудников позволит завершить формирование семи территориальных управлений Бюро. Кроме этого, нужно реализовать на практике положения о независимой прослушке, считает он. "Насколько мне известно, для этого есть все законодательные основания и техническая база… И так же нужно создание собственной экспертной службы", – отметил Кривонос.

В 2016 году он выиграл конкурс на должность главы Одесского территориального управления НАБУ, однако отказался от должности из-за информационной кампании в СМИ. "Создавался новый антикоррупционный институт, к которому отношусь с огромным уважением, и я просто отказался для того, чтобы даже малейшим образом не навредить НАБУ", – объяснил Кривонос.

По его словам, во время конкурса для кандидатов проводилась специальная проверка, в частности о наличии незадекларированных активов, о которых говорилось в "расследовании", появившемся в СМИ. "Специальную проверку я прошел, был полиграф. Более того, Сытник в интервью заявил, что информация об этом "коррупционном кейсе" не была подтверждена", – подчеркнул Кривонос.

Он добавил, что готов отвечать на все вопросы, касающиеся собственного имущества, перед конкурсной комиссией, которая будет проводить проверку и задавать вопросы кандидатам на должность директора НАБУ.