Ракеты в обмен на долги: Россия уничтожает украинские города вооружением, которое получила от Украины

После распада СССР один из главных вопросов, который беспокоил западные страны – что делать с большим количеством вооружения, особенно ядерным, которое хранилось на территории Союза. Решили, что лучшим вариантом будет собрать его максимально в одном месте – России, которая в то время была в глазах Запада – "надежным, предсказуемым и безопасным партнером". Так, мол, будет лучше и спокойнее контролировать вооружение, чтобы оно не попало к "плохим" ребятам.

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OBOZREVATEL разбирался в том, почему ракеты попали в Россию, кто виноват и каковы последствия такого шага для нашей страны.

Угрозу уменьшили, но не там

В основу соглашения о передаче Украиной крылатых ракет и бомбардировщиков легли - Будапештский меморандум и договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, где были заверения в соблюдении территориальной целостности Украины при передаче всего вооружения, пугавшего США и другие страны .

Дорожной картой решения связанных с этим вопросов была программа Нанна-Лугара, известная также как программа США по совместному уменьшению угрозы. В рамках этого документа наша страна передала России 176 межконтинентальных баллистических ракет и 4200 тактических ядерных ракет. Было ликвидировано 27 бомбардировщиков Ту-95, 11 – Ту-160, несколько Ту-142 (морской вариант Ту-95) и 40 – Ту-22М. Под утилизацию попали 225 ракет - Х-22 малой дальности, имевших возможность ядерной оснастки. Часть бомбардировщиков была продана России (Ту-95 и Ту-160). Также Украина в рамках выполнения программы утилизировала 487 крылатых ракет Х-55 и еще 575 передала России в рамках расчетов за газовые долги. Самое трагическое, что переданные в 90-х годах прошлого века тогдашними украинскими чиновниками ракеты, уже который месяц разрушают Украину и убивают ее граждан. Кстати, от России, которая также была частью этой программы, не требовалось утилизировать какие-либо ракеты и бомбардировщики, не говоря уже о ядерном вооружении.

Первые неутешительные факты появились еще в прошлом году

Американские СМИ в декабре 2022 года, со ссылкой на украинских военных, опубликовали информацию о том, что часть ракет, которыми агрессор атакует Украину, была отправлена в Россию согласно соглашению более 20 лет назад.

"Ракеты и доставившие их бомбардировщики были частью партии оружия, переданной России Украиной в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины. Сейчас все это используется против нас. Лучше бы мы их передали США" , – так тогда прокомментировал этот факт заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий.

Примеров использования уже много

Журналисты "Схем" в своем расследовании привели документальные доказательства того, что это те же ракеты, которые официальный Киев 23 года назад отдал Москве в количестве 575 штук, вместе с 11 тяжелыми бомбардировщиками.

В дополнениях к соглашению есть список серийных номеров крылатых ракет, переданных Кремлю. Сопоставление этих серийных номеров с ракетами Х-55, которые армия РФ запускала против Украины с начала полномасштабной войны, выявило по меньшей мере десяток совпадений.

В апреле 2023 года украинские силы противовоздушной обороны сбили в Киевской области ракету Х-55. Издание "Военный курьер" опубликовало ее фото. На нем виден номер тринадцати цифр. Она под порядковым номером 298 обнаружена в списке с номерами ракет, которые Киев передал Москве. Один из последних примеров – в июне 2023 года в Хмельнитчине силы украинского ПВО сбили ракету Х-55. Доступ к обломкам получил журналист Саймон Островский. Ее номер – также в списке переданных в 1999 году Киевом в Москву Х-55.

Это стало наглядным доказательством – Кремль обстреливает украинцев ракетами, передавшими официальный Киев ранее Москве.

Х-55 – истощают ПВО

Хотя этим ракетам около тридцати лет Россия все же начала запускать их по территории Украины во время полномасштабного вторжения.

Представитель Центрального военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Николай Данилюк сообщил, что таким образом РФ истощает украинскую систему противовоздушной обороны ракетами Х-55, не несущих взрывоопасной боевой части.

По его словам, запуск таких ракет направлен на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя внимания украинской системы ПВО, истощение ее, в то время как современные российские ракеты Х-101 и 3М14 комплекса "Калибр" направляются на объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы. , "что может значительно повысить эффективность их применения".

Такого же мнения и спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, заявивший, что войска РФ во время ракетных ударов по территории Украины используют ракету Х-55, которая фактически является ложной целью, потому что не несет боевого заряда. По его словам, агрессор использует такой тип ракет, чтобы выпустить больше воздушных целей для истощения ПВО в плане рассредоточения внимания и затрат боекомплекта.

"Ракета так или иначе летит в какую-то цель. Поэтому ее необходимо обезвредить и рисковать никто не будет", – подчеркнул представитель ВВС.

Кто инициировал и поддержал передачу

Соглашение с 1999 года, на сумму 275 миллионов долларов, было подписано двумя премьерами стран – Валерием Пустовойтенко и Владимиром Путиным. Согласно ему Украина передала России восемь бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и 575 ракет Х-55. Также наша страна обязалась передать сотни единиц оборудования для самолетов и еще 24 двигателя разных типов. В свою очередь, Россия, согласно соглашению, обязалась компенсировать общую стоимость переданного "в счет платежей по задолженности "Нафтогазу Украины" перед "Газпромом", – сообщается в расследовании.

Подавал документы на утверждение соглашения о передаче вооружения тогдашний министр иностранных дел Борис Тарасюк. В настоящее время – постоянный представитель Украины при Совете Европы. В пояснительной записке Борис Тарасюк тогда обосновывал: "Соглашение должно дать ощутимый положительный экономический эффект для Украины".

Одобрил документ и тогдашний министр обороны Украины Александр Кузьмук. Сейчас он советник командующего Сил территориальной обороны ВСУ.

– Ракеты Х-55 шли вместе с бомбардировщиками, больше они никак использоваться не могли, в составе Вооруженных Сил они уже не стояли. Затем действовал договор 1997 (о дружбе и сотрудничестве. – Ред). Поэтому в то время о рисках никто и не говорил, – так прокомментировал эту ситуацию Александр Кузьмук.

Был вариант не отдавать

По словам старшей исследовательницы центра Белфера Гарвардской школы им. Кеннеди Марьяны Буджерин, можно было не передавать РФ это вооружение, поскольку ядерные боеголовки этих ракет уже давно были вывезены.

То, что стратегическая авиация и Х-55 не подпадали под международные обязательства по их ликвидации, подтвердил и тогдашний заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности Верховной Рады Юрий Костенко.

Американцы отрицают, что это было их требование

По словам экс-главы МИД Украины Владимира Огрызко, именно представители США и России настояли на передаче оружия в РФ.

"Это было одно из условий, что мы становимся членами международного сообщества. Также угрожали экономическими санкциями и многими другими бедами. А тогда экономическая ситуация была ужасной", – констатировал Владимир Огрызко.

"Мы хотели видеть, чтобы Украина придерживалась обязательств, а именно – уничтожила все стратегические наступательные силы на своей территории до конца 2001 года. К тому времени в Украине не должно остаться никаких бомбардировщиков типа Ту-95 и Ту-160. Я помню" я думаю, что в 1999 году украинское правительство сообщило нам и сделало публичное заявление о том, что они передадут определенное количество этих бомбардировщиков обратно в Россию, что было сделано, согласно договору, и Украине не нужно было получать согласие от Соединенных Штатов. до того, чтобы бомбардировщики были уничтожены или разобраны на части. Я могу понять, что украинцы, возможно, видели экономическую выгоду именно в такой передаче. самолетов Стивен Пайфер, который в 1998-2000 годах был чрезвычайным и полномочным послом США в Украине.