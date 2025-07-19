Почему в новом правительстве нет Минъединства: Свириденко объяснила изменения

17 июля Министерство национального единства официально стало частью Министерства социальной политики, и премьер-министр Юлия Свириденко назвала это органичным. Новый глава ведомства – Денис Улютин – должен провести аудит всех соцвыплат, чтобы ведомство действительно помогало тем, кто в этом нуждается.

Видео дня

Об этом руководительница украинского правительства сообщила на встрече с журналистами. "Суспільне" процитировало политика:

"Большинство из нас понимает, что вопрос единства – это и есть социальная политика. Как и министерство ветеранов. В то же время во время войны ветераны должны быть приоритетом, и поэтому нужно отдельное министерство ветеранов. А министерство единства органично будет присоединено к министерству социальной политики".

На должность министра социальной политики, семьи и единства назначен бывший заместитель министра финансов. Этот опыт поможет Улютину сделать работу Минсоцполитики более эффективной, считает Свириденко.

"Потому что для нас очень важно провести аудит, разобраться со всеми социальными выплатами и сделать так, чтобы эта система действительно работала для тех, кто нуждается в этой помощи", – отметила премьер.

Напомним, что Миннацединства было создано в декабре 2024 года на базе министерства реинтеграции временно оккупированных территорий. Возглавлял ведомство Алексей Чернышов, которого сейчас подозревают в коррупции. 27 июня ВАКС избрал ему меру пресечения.

Как писал OBOZ.UA:

– 17 июля 2025 года депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение 39-летней Юлии Свириденко премьер-министром Украины в соответствии с представлением президента. Три года она занимала должность первого вице-премьера и министра финансов, а сейчас стала второй женщиной-главой правительства в истории страны.

– Новый Кабмин намерено сократить государственные расходы и провести оптимизацию госаппарата.

– Главные факты из биографии Свириденко можно найти в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!