Вообще весьма странно слышать от военного преступника, находящегося в розыске Международного уголовного суда, президента россии путина не просто критику в адрес Владимира Зеленского, но и странное, расистское утверждение о его национальности.

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Хотя, а что странного?

Ведь на протяжении всего периода нахождения у власти, путин всячески потворствовал развитию в россии неонацистских, человеконенавистнических субкультур, организаций и мировоззрения. Только в россии для каждой национальности в мире есть своё оскорбительное прозвище. Даже дружественных.

Только в россии оскорбление по национальному или религиозному признаку является нормой социального поведения. Только в россии не только не преследуются неонацистские группировки, но и курируются российскими спецслужбами. БОРН, Русское имперское движение и многие другие.

Только в россии мог быть под покровительством ФСБ открыт тренировочный лагерь "Партизан" в котором проходили обучения представители неонацистских группировок, которые после становились членами ЧВК "Вагнер" - героями россии!

Путин, человек культивировавший неонацизм в россии.

А теперь, Минздраву россии поручено на базе института психиатрии проводить исследования ЛГБТ-людей. То есть, один в один то, что происходило в нацистской Германии со всеми вытекающими ужасающими последствиями, чудовищными зверствами и жертвами.

Всё больше россия становится похожей на нацистскую Германию и путин тому является основным потворщиком. А потому, национальность Зеленского ему не даёт покоя. Его корёжит от того, он проигрывает геополитическую борьбу этническому еврею и с трудом скрывает клокочущий антисемитизм.