Переговоры с мордором без гарантий сверхдержав не имеют никакого смысла, а потому неизбежные на таких переговорах посредники просто обязаны быть одновременно и сверхдержавами, и гарантами, иначе любая договорённость с рф станет фикцией.

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Более того: гаранты должны быть у обеих сторон, без чего, как свидетельствует опыт, никакая ООН не справится; так что альтернативы участию Соединённых Штатов и КНР не существует, да и переговорщики они самые эффективные.

Впрочем, тут важно обойтись без угрозы реальной Третьей мировой. Поэтому гарантиями могут быть ну никак не обязательства "своих" непосредственно вмешаться в случае нарушений, хотя и в аналог беззубого Будапештского меморандума договорённости тоже не должны превращаться.

Может идти речь скорее о поставках летального оружия и другой мощной помощи — при условии неперерастания возобновления боевых действий в войну между гарантами.

Но какие же, извините, Эмираты или, например, Турция либо Венгрия? Гарантами соблюдения мира они, понятно, быть не могут, а потому — и реальными посредниками на таких переговорах: всё равно понадобятся США и КНР.