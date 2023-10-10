"Почему ему разрешают разгуливать на свободе?" Племянница Трампа заявила, что он мог раскрыть Путину секреты обороны Израиля

45-й президент США Дональд Трамп мог сдать секреты, касающиеся обороны Израиля, кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Последний в свою очередь мог передать эти данные Ирану и террористам ХАМАС, которым 7 октября 2023 года удалось неожиданно напасть на израильскую территорию.

Соответствующее предположение сделала доктор клинической психологии, племянница экс-президента Соединенных Штатов Мэри Трамп. Автор известных мемуаров "Слишком много и всегда мало: как моя семья породила самого опасного человека в мире" на своей странице в Twitter 9 октября задалась вопросом, как ее дядя все еще находится на свободе.

"Этот чертов маньяк, вероятно, передал Путину (который передал Ирану, который передал ХАМАС) секреты национальной безопасности Израиля", – сделала предположение американка.

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Она также не исключает, что Трамп действительно мог слить секретную информацию о подлодках Соединенных Штатов. Напомним: СМИ обвиняют 45-о главу США в раскрытии данных с ограниченным доступом австралийскому миллиардеру Энтони Пратту. Это, по их данным, могло произойти уже после того, как Трамп покинул свой пост.

"Почему ему до сих пор разрешают разгуливать на свободе?" – спросила племянница одиозного политика.

Пост Мэри Трамп также включал скриншот сообщения Дональда Трампа на TruthSocial, где он прокомментировал эскалацию в Израиле в привычной для себя манере.

"Те же люди, которые совершали набеги на Израиль, хлынут в наши некогда прекрасные США через нашу ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТУЮ систему. ЮЖНАЯ ГРАНИЦА, рекордные цифры", – написал вероятный кандидат на выборах президента США в 2024-м от Республиканской партии.

Он обвинил Джо Байдена и Барака Обаму в том, что якобы именно они "сделали это с нами".

Добавим, что Мэри Трамп является членом Демократической партии и на выборах в Америке в 2016 году поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон. Впрочем, она проиграла, а победу тогда получил республиканец Дональд Трамп.

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на утро 10 октября в Израиле продолжается операция по зачистке штабов палестинского исламистского движения ХАМАС. Четвертый день войны ЦАХАЛ наносит воздушные удары по сектору Газы.

– В Белом доме заявили, что Иран является соучастником атак ХАМАС на Израиль.

– В The Wall Street Journal опубликовали данные, что спецслужбы Ирана помогали боевикам ХАМАС планировать октябрьское вторжение в Израиль.

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