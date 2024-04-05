По 11 вопросам согласовали 5: Украина и Венгрия провели переговоры. Подробности

Из одиннадцати пунктов, предложенных венгерской стороной, согласовано пять вопросов. Это стало известно по итогам онлайн-встречи, на которой украинская и венгерская делегации обсудили пути решения основных вопросов двусторонней повестки дня.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, возглавлявший украинскую делегацию. Делегацию Венгрии возглавил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сиярто.

Кроме них, участие во встрече приняли: вице-премьер-министры Ольга Стефанишина и Михаил Федоров, заместители главы ОП Игорь Жовква и Елена Ковальская, министр образования и науки Оксен Лисовой, первый заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец, заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис, председатель подкомитета по высшему образованию Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина, начальник Закарпатской ОВ Виктор Никита, председатель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Виктор Еленский.

В сообщении говорится, что в вопросах национальных общин стороны согласовали предварительно наработанные позиции.

"Дискуссии продолжаются, но работа будет закончена в кратчайшие сроки", – заявил Андрей Ермак.

Кроме того, он отметил существенный прогресс в расширении логистических и транспортных возможностей на общей границе.

"В пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань" уже в этом месяце начнут пускать грузовики без ограничения веса. Кроме того, для уменьшения очередей на границе с Венгрией будет открыт новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош"", –

подчеркнул глава ОП.

По его словам, новые перспективы на социальном, экономическом, инфраструктурном и других направлениях позволят обеим странам стать богаче и сильнее.

"По каждому из направлений сформированы совместные рабочие группы, которые ищут эффективные решения проблемных вопросов", – резюмировал Ермак.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 3 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сиярто в Брюсселе. Как отметил глава внешнеполитического ведомства, эта встреча была продолжительной.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто признал, что Будапешт шантажирует Киев правами венгров в Закарпатье. Именно поэтому "некоторое мгновение в будущем", когда должно было состояться обещанная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном встреча его и президента Украины Владимира Зеленского, никак не наступит.

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