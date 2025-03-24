Прошли три года и двадцать семь дней войны. На сегодняшних картах ISW опять нет практически никаких изменений за исключением двух незначительных продвижений россиян: на западе Южного фронта, между Пятихатками и Степовым, и в самом основании западного фланга Покровского выступа, на юго-запад от Срибного.

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В районе Курского плацдарма ВСУ (он еще жив, курилка!) никаких серьезных изменений за прошедшие сутки не произошло. Но все же смысл удержания этого плацдарма остается для меня загадкой…

Правда украинские военные рассказывают в частном порядке, что это последняя удобная позиция для удержания. Поэтому они там и зацепились. Следующая такая же удобная, в четырех километра от границы вглубь украинской территории. Поэтому они резонно рассудили, что лучше занимать полосу вражеской земли глубиной в четыре километра, чем отдавать такую же свою. Если это так, то это объяснение выглядит логичным.

Чуть южнее Курского, теперь образовался еще и Белгородский плацдарм ВСУ. Я уже писал, что его смысл вообще не для средних умов. Впрочем, может мы что-то узнаем в будущем и тогда мы будем посрамлены со своим скептицизмом. Глубину стратегического замысла Генштаба ВСУ я понять не в силах. И честно в этом признаюсь…

Правда, я боюсь, что будет как всегда. Но это я опять, скажете вы, сею зернышки пессимизма. Поэтому, воздержусь от дальнейших прогнозов (тем более, что я ужасно не люблю их делать) и буду просто констатировать факты.

Сегодня все обсуждают интервью спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа Такеру Карлсону. Всех возмущают в этом интервью две вещи. Во-первых, неприкрытая лесть в адрес Путина, а во-вторых, легкость, с которой он рассуждает о возможности признании российскими пяти украинских регионов.

Я, честно говоря, не был бы таким впечатлительным. То, что он без меры льстит Путину - это продолжение той же линии, которую наметил сам Трамп в этом отношении: топи Путина в комплиментах. Тут не надо бояться переборщить. Рано или поздно, количество перейдет в качество. Так в старые времена американские колонисты покупали у индейских вождей землю: всячески их нахваливали и ублажали. А потом подсовывают бумажку и говорили: вот здесь закорючку поставь. Мы же с тобой друзья не разлей вода. Что тебе стоит?

Вся четвертьвековая эволюция Путина свидетельство тому, что на него это действует. Я, когда еще работал в с ним в мэрии Санкт-Петербурга, знал его как достаточно ироничного (в том числе и по отношению к самому себе) человека. А что мы теперь видим? Небожитель! Как это у запрещенного ныне в Украине Бродского?

"...Помнишь, Постум, у наместника сестрица? Худощавая, но с полными ногами. Ты с ней спал еще… Недавно стала жрица! Жрица, Постум! И общается с богами…."

Это я так, музыкой навеяло… А что касается пяти украинских областей, то как бы вам объяснить, чтобы не обидеть? Дело в том, что это интервью сугубо для американской аудитории. Вот когда Зеленский какую-нибудь свою очередную дичь несет, вы все меня успокаиваете и (возможно справедливо) говорите: не обращай внимания, это он сейчас на украинскую аудиторию работает. Так и тут: не обращайте внимания, это он сейчас фермерам Айовы рассказывает что к чему.

А для этих фермеров что Украина, что Зимбабве - один черт. Вот он им и говорит: видите ли, дети: там вся загвоздка в пяти регионах. Русские говорят, что это их земля, а украинцы говорят, что их. Как только они договорятся (разумеется, с помощью Великой и Всемогущей Америки и ее гениального президента Трампа), то сразу и войне конец. И тогда Америка будет снова - молодец. Так что ложитесь спать спокойно, все будет хорошо, мы позаботимся о мирном небе над вами. Платите налоги, дышите носом и ни о чем не парьтесь.

Ну, в самом деле: не будете же вы настаивать на том, что он обязан убеждать американцев в острой необходимости развязать Третью мировую войну ради территориальной целостности Зимбабве? Нет? Вот и я про то же…

То, что Уиткофф рассказывает глупости про путинские псевдореферендумы, так это лишь свидетельство того, что он слишком много общается с Путиным.

Видимо, тот ему (как до этого и самому Карлсону) уже достаточно загадил мозг рассказами про печенегов и грамоту Богдана Хмельницкого.

У Трампа, как я понял, Келлог назначен общаться с Зеленским (и тот его агитирует в свою веру), а Утикофф - с Путиным (с аналогичным итогом). А в центре стоит Трамп и как-то затейливо соединяет все что они говорят у себя в голове. Не нравится то, что говорит Уиткофф? Тогда послушайте Келлога. Уверен: он вам больше понравится.

Но все это ерунда. Мне, честно признаться, совсем неинтересно, что там думает какой-то американский чиновник. Ясно же, что если мир (или хотя бы перемирие) будут достигнуты, то это станет возможно только если с условиями этого мира согласится даже не Зеленский или Путин, а солдаты обеих армий. Если они скажут: ок, условия, конечно, хреновые, но дальше, ради того, чтобы их улучшить, мы воевать не будем. Это будет именно то, что Трамп имеет в виду, когда говорит: "Хорошая сделка это когда после ее заключения обе стороны уходят немного несчастными".

Но если условия окажутся слишком перекошенными в пользу какой-то одной стороны, то такой мир не продержится долго и будет нарушен тогда, когда обиженной стороне покажется, что она в состоянии снова попытать счастья. А может даже мира и вовсе не наступит и война продолжится не смотря на подписанные бумаги. Такое ведь уже не раз было, верно?

И разумеется, переход в режим начала переговоров должен сопровождаться затуханием войны, а не ее обострением. Градус ненависти должен снижаться, а не нарастать. Потому, что в голове, одержимой ненавистью, не может появиться идея компромисса. Там даже идея самосохранения не приживется, тем более какого-то примирения и уступок.

И вот смотрю я на итоги вчерашнего налета на Запорожье. И уныние охватывает меня. Под ударами российских беспилотников погибла целая семья. Отец (41 год). Мать (38 лет) и их дочь (14 лет). Нормальная семья, все впереди: окончание дочкой школы, поступление в институт, свадьба, внуки, спокойная старость… Путин это все прекратил одним своим ударом. Зачем? Он стал ближе к победе? Он кому-то что-то доказал? НАТО посрамлено? Теперь-то вы узнаете, как меня игнорировать! Подарил Трампу портрет Трампа и молился за него, когда в того стреляли… Какая милота… Я рыдаю.

Вот эта очевидная бессмысленность войны и ее какая-то космическая жестокость, которые сейчас, когда пошел уже ее четвертый год, четко видны всем разумным людям, натыкаются на какую-то невидимую стену: все понимают, что надо остановится, а остановится не могут. Как алкоголики или наркоманы. Боятся проявить слабость, уступить слишком много, переживают за свое политическое будущее…

И что я могу возразить? Ничего. Украина права, она жертва агрессии, Путин преступник. Кто спорит? Почему я должен уступать, если я прав? - спрашивает Зеленский. И крыть нечем. Действительно: что тут можно возразить? А тем временем погибает она семья, потом другая, каждый день на фронте гибнут солдаты… И что им твоя правота, Владимир Александрович? Куда им ее положить? К себе в могилу?

Что толку, что во всем виноват Путин? Это мы, живые, будем это обсуждать и кивать головой, мол, да, так и есть, виноват. А мертвым-то какая разница? Они теперь стали землей, фундаментом, на котором стоит эта ваша правота. И чем выше растет этот фундамент, тем мельче по сравнению с ним выглядит эта правота.

И однажды эта гора трупов превратит эту правоту в горошину, которая скатится с нее куда-то вниз, а гора останется. И внизу этой горы будет бегать маленький небритый человечек, хватать всех за грудки и торопливо спрашивать: но ведь я был прав? Ну скажи: разве я был неправ? Ну чего ты молчишь? Ну подтверди же, что я был прав…

Да, да, конечно. Прав, разумеется… Только отвяжись уже, Христа ради. Мне на кладбище надо, там у меня вся семья лежит, мне там надо быть. Я уже ничего не хочу: ни победы, ни правоты, ни счастья. Вот оно мое счастье: вот тут похоронено. И вместе с ним и мое будущее, и вся моя жизнь. А ты прав. Чего уж тут. Иди с миром. Герой - голова с дырой…

Слава Украине!