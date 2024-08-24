Петр Порошенко: мы не дадим Москве стереть Украину с карты мира

Порошенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Пятый Президент подчеркнул: будущее Украины в ЕС и НАТО.

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"33 года со дня восстановления Независимости. Пессимисты вспомнят о распятии Христа в этом возрасте. Оптимисты подчеркнут воскресенье", – написал Порошенко в соцсетях.

"Акт провозглашения Независимости многих из нас застал врасплох. Долгое время для большинства 24 августа было просто выходным, и не все понимали ценность Независимости. Теперь этот день стал одним из самых больших праздников. Если проводить аналогии с религиозными, это Рождество и Воскресение одновременно", – пишет Порошенко.

"Только в последние годы мы осознали, какую высокую цену платим за Независимость. А ставки только растут, и даже страшно вообразить, сколько еще тяжелого впереди. Но в чем мы победили, так это в том, что Украина, пусть и обесточенная, и обессиленная и обескровленная, но она отстояла свою Независимость и не дала московской кремляде стереть нас с карты мира. Этим планам, понятно, — не сбыться. Мы все, кто жив, ответственны за Украину перед теми, кто за нее погиб. Поэтому уже сейчас, держа оружие в одной руке, другой должны заложить основы новой Украины — нашей Армией, нашей Языком, нашей Верой, нашим будущим в ЕС и НАТО", – отмечает Петр Порошенко.