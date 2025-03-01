Петр Порошенко: что теперь делать? Днем и ночью обеспечивать ВСУ

Петр Порошенко во время поездки с партией помощи для военных на южное направление заявил, что сейчас для Украины главное – все ресурсы направить на ВСУ, обеспечить реальное внутреннее единство и работать над тем, чтобы не прекратились поставки американского оружия.

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"Половина Украины не спала после вчерашнего видео в Вашингтоне. Мы держали кулаки за Украину и убеждены в том, что отношения Украины и Соединенных Штатов Америки – это не отношения Зеленского и Трампа. Это отношения двух великих народов, знающих, что демократия, свобода – не пустой звук ни для Украины, ни для Соединенных Штатов. Мы не можем позволить себе распространять антиамериканские настроения. И сейчас возникает вопрос – что делать", – сказал Порошенко.

"Многие ожидали, что Порошенко будет сейчас критиковать Зеленского. Нет. Это не то, в чем Украина сейчас нуждается. Страна нуждается в единстве. Единстве в условиях, когда, к сожалению, в результате тех или иных действий – я не ищу виновных – Вооруженные Силы Украины остались без поставки американского оружия", – заметил пятый Президент.

"На фоне этих многочисленных международных дискуссий почему-то из повестки дня исчезла армия, Вооруженные Силы. Что происходит на фронте, где есть прорывы русских, связанные с обеспечением. И как усилить обороноспособность страны. Все ограничиваются только фразой "верим в ВСУ". Если верить вооруженным силам и сидеть на диване – вера без действий мертва. Что нам делать? Днем и ночью обеспечивать армию", – говорит Порошенко.

"Мы надеемся, что у президента должен быть план Б", - сказал Порошенко. Он также выразил надежду, что после переговоров в Лондоне 2 марта и Брюсселе 6 марта Украина получит важные месседжи от союзников.

"Первое: единство Европы. Европа предоставит нам деньги, даст нам оружие, инвестиции в оборонную промышленность. И поможет нам вернуть за стол переговоры наших американских партнеров. Это очень важно. Мы не можем ослаблять наше единство", – подчеркнул Порошенко.

"Вторая составляющая – это единство внутри страны. Единство внутри парламента через коалицию единства, переформатирование правительства", – говорит Пятый Президент.

"И третья позиция: когда и как кончать войну. Мы должны сохранить государство. Мы должны не допустить капитуляции. Гарантом безопасности государства есть Вооруженные Силы", – подчеркнул Порошенко.

"Мы должны прекратить разговоры и делать то, что делает наша команда, – помогать армии. Что бы против нас ни делали – санкции, препятствия, блокирование счетов. Кто-то ждет, что мы сейчас будем плакаться, как нам тяжело. На фронте – труднее. Сейчас мы привозим то, что проплатили раньше, потом найдем, как не остановить процесс. Потому что у нас осталось буквально на пару месяцев. Но мы не остановимся", – говорит лидер партии.

"Вооруженные Силы Украины на Порошенко, на "Справу Громад" и нашу команду точно могут рассчитывать", – говорит пятый Президент.