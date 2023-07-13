'Переводим договоренности в конкретные шаги': Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО в литовском Вильнюсе с дипломатами, представителями правительства и Офиса президента. Каждую достигнутую договоренность необходимо перевести в конкретные шаги, чтобы они дали результаты.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram вечером 13 июля. Он убежден, что "хороший саммит должен принести и хорошие плоды".

"Готовим содержание для работы Совета Украина – НАТО. Готовим заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО. Готовим почву для следующего саммита НАТО – в Вашингтоне", – отчитался украинский лидер.

Также он добавил, что НАТО больше нельзя представить без Украины, сейчас необходимо прибавлять силы этому сотрудничеству.

Отметим, что саммит в Вильнюсе был очень важен для Украины благодаря многим моментам, несмотря на то, что заранее было ясно, что вопрос вступления нашего государства в Североатлантический альянс откладывается на неопределенный срок. Многие украинские и мировые СМИ вполне справедливо сосредоточились на негативных аспектах саммита, акцентируя на отсутствии единодушия среди членов Альянса, осторожности позиций США и Германии и откровенном страхе НАТО перед риском прямого столкновения с Россией. Но, несмотря на это, есть ряд полезных достижений, которые Украина вынесла с Вильнюсского саммита. Подробнее о них читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Зеленский рассказал о достижениях нашего государства на саммите в Вильнюсе. Он заявил, что впервые за время независимости сформирован фундамент безопасности для Украины на пути в Альянс;

– министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по итогам саммита НАТО в Вильнюсе путь нашей страны к членству в Альянсе стал короче, но не быстрее. Чтобы ускорить процесс вступления в НАТО, Украина должна выполнить определенные задачи.