Саммит НАТО в Вильнюсе: что может записать себе в актив Украина и оправдались ли надежды Кремля

Июльский саммит НАТО в Вильнюсе, безусловно, был очень важным для Украины благодаря многим моментам, несмотря на то, что заранее было ясно, что вопрос вступления нашего государства в Североатлантический союз откладывается на неопределенный срок. Многие украинские и мировые СМИ вполне справедливо сосредоточились на негативных аспектах саммита, акцентируя внимание на отсутствии единодушия среди членов Альянса, осторожности позиций США и Германии и откровенном страхе НАТО перед риском прямого столкновения с Россией. Поэтому следует сосредоточиться на тех полезных достижениях, которые вынесет Украина с Вильнюсского саммита.

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Два главных достижения Украины по итогам саммита

Бесспорно, наиболее значимым достижением можно считать принятую главами стран "Большой Семерки" "Совместной декларации о поддержке Украины". Данный документ был представлен с участием лидеров G7 и Украины, выступивших с соответствующими заявлениями. Декларация в частности провозглашает базовый принцип того, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона. Фактически, это первый юридический документ относительно гарантий безопасности для Украины, после которого планируется заключение двусторонних соглашений со странами-гарантами. Полный текст Декларации опубликовали ведущие украинские и мировые СМИ.

Вторым весомым достижением для нашей страны стал консенсус внутри НАТО по отмене ПДЧ (План действий по членству в НАТО) для Украины, что устраняет целый ряд бюрократических, технических препятствий, а главное – может сэкономить несколько лет, как это произошло в случае с Финляндией и Швецией.

Медленность интеграции Украины компенсируется вооружением

Кроме того, как и ожидали эксперты, неопределенность сроков принятия Украины в НАТО компенсировалась целым рядом важных решений по поддержке нашей страны в военной, военно-промышленной и других сферах, без которых невозможно эффективное сопротивление российской агрессии. В частности, сюда можно отнести принятие долгосрочной программы поддержки от НАТО стоимостью 500 млн. долларов в год, фактически от самого Альянса как структуры. Соответственно, цель этой программы – структурные изменения и модернизация ВСУ до стандартов НАТО. Военно-техническая и финансовая помощь от национальных правительств является отдельным звеном поддержки Украины и зависит от возможностей каждой страны. В частности, на саммите крупные пакеты вооружений были озвучены от Франции, Германии, Польши и Канады (ракеты, бронетехника, системы ПВО, вертолеты и т.п.).

Совет Украина-НАТО как устранение излишней бюрократии в сотрудничестве с Альянсом

Также заработал новый Совет Украина – НАТО, который должен устранить бюрократические преграды во взаимодействии Украины и Североатлантического Альянса. В частности, речь идет о допуске и упрощении доступа Украины к технологическому вооружению НАТО, свидетельством чего стали дополнительные 170 млн. евро ежегодной помощи от Франции и принципиальное решение президента Эммануэля Макрона о всестороннем упрощении получения Украиной французского вооружения. Фактически передача ракет большой дальности SCALP-EG стали первыми шагами Франции в этом направлении. Нет сомнений, что именно в рамках упомянутого Совета Украина – НАТО будут происходить наиболее серьезные сдвиги в сфере укрепления обороноспособности нашего государства, в частности, в вопросе передачи ВСУ западной военной авиации, современных систем ПВО и т.д.

НАТО постепенно присоединяет азиатские страны к сотрудничеству

Не менее интересным аспектом саммита НАТО стало участие делегаций Японии и Южной Кореи, впервые в истории подписавших двусторонние договоры партнерства с Североатлантическим Альянсом. Огромные военно-экономические и технологические мощности этих стран должны стать кардинальным усилением столь проблемной для Европы сферы, как массовое производство боеприпасов. Фактически это упростит так называемый "карусельный обмен" артиллерийскими и другими снарядами из США и увеличит объемы их поставки именно в Украину. Кстати, решение о передаче кассетных боеприпасов от США можно рассматривать как определенную компенсацию за медленный прогресс в атлантической интеграции Украины, но максимальным бонусом могла бы быть передача дальнобойных ракет наземного базирования ATACAMS. Кроме того, агрессивная риторика и экспансионистские планы Китая заставляют демократические страны дальневосточного региона, в частности Японию и Южную Корею, искать более тесные связи с блоком НАТО.

Следовательно, нужно не забывать, что саммит НАТО в Вильнюсе не был (да и не мог быть) посвящен только Украине. Следует отметить существенный прогресс в приближении к вступлению в НАТО Швеции, залогом чего стала более компромиссная позиция Турции. Также впервые за последние десятилетия будет введена новая оборонная концепция НАТО, главной угрозой которой однозначно определена страна-агрессора Российской Федерации. Следовательно, все надежды Кремля на "усталость Запада" и постепенный отказ от поддержки Украины по итогам саммита НАТО явно считать несбывшимися мечтами. Программа поддержки Украины со стороны Альянса по разряду краткосрочной переросла на стратегическую, которая будет измеряться десятилетиями и будет продолжаться даже после полной интеграции Украины в НАТО.