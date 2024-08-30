То, что общенациональные опросы в США демонстрируют преимущество Харрис над Трампом на 4-5 процентов, ни о чём не говорит, поскольку на президентских выборах там важны голоса не в целом по стране, а исключительно в коллегии, избирающей президента, где, как правило, всё зависит от колеблющихся штатов, в каждом из которых пока что сохраняется равенство — с отклонениями в рамках статистической погрешности.

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При этом то, какой перевес больше — например, за Трампа в Техасе или за Харрис в Калифорнии, никакого значения не имеет, ведь даже преимущества в 1 голос в любом штате достаточно, чтобы голоса ВСЕХ членов коллегии от этого штата были за такого победителя.

А теперь — снова к переменчивым штатам: напомню, сколько именно голосов в коллегии — из 538 членов — они имеют в 2024 году: Пенсильвания — 19, Джорджия и Северная Каролина — по 16, Мичиган — 15, Вирджиния — 13, Аризона — 11, Висконсин — 10 и Невада — 6.