Перекрыть коррупционные схемы и обеспечить прозрачность бюджетных расходов Порошенко назвал первоочередные шаги экономической политики

Вместо увеличения налогов, которое приведет к росту инфляции и удорожанию жизни, власти должны перекрыть коррупционные схемы и уменьшить расходы на содержание госаппарата.

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Об этом сказал Петр Порошенко на брифинге. Он также озвучил первоочередные шаги бюджетной политики, которые следует немедленно ввести.

По словам пятого Президента, Верховная Рада в условиях военного положения должна работать каждый день, а не делать перерыв в месяц. А заявления правительства о необходимости повысить налоги для получения дополнительных 500 миллиардов гривен должны быть публично обоснованы для налогоплательщиков, чтобы это превратилось в очередную коррупционную кормушку за счет простых граждан.

По его словам, средства для нужд сил обороны можно высвободить, не повышая налоги. Для этого необходимо:

– ⁠уменьшить расходы на чиновничество и непрозрачные государственные программы, не планировать новых пиар-затрат. установить потолок доходов чиновников;

– перекрыть коррупционные схемы, обеспечить прозрачность бюджетных расходов, направить средства на ВСУ в спецфонд;

– обнародовать информацию об обеспечении расходов на средства поступлений, в том числе от партнеров.

"Первое требование нашей фракции: покажите, куда именно вы собираетесь тратить 500 миллиардов и как это связано с финансированием Вооруженных сил Украины. Мы подчеркиваем, чтобы это финансирование было открытым, прозрачным и приоритетным, потому что мы категорически не допустим, чтобы у нас продолжилось финансирование неэффективных расходов", – отметил Порошенко.

Он отметил, что миллиарды гривен тратятся на финансирование телемарафона, телеканала "Рада", обслуживающего исключительно интересы власти, на многочисленные псевдотендеры и дорожное строительство.

"Миллиарды гривен для индустриальных парков, инвестиционных нянь, других коррупционных схем, нарушающих принцип свободной конкуренции. Вместо того чтобы передать Вооруженным Силам, нам предлагают повысить налоги, вытащить деньги из карманов наименее защищенных слоев населения, убить украинский бизнес, обложить его налогом, так называемым военным сбором, который будет де-факто налогом с обращения и приведет к мультипликатору или кратному увеличению цен и увеличение бедности в Украине", – констатирует 5-й Президент.

"Если мы хотим защитить расходы Вооруженных Сил Украины, то средства, начиная от военных облигаций ОВГЗ и заканчивая специальными расходными статьями Вооруженных Сил, должны быть помещены в специальный фонд бюджета. Потому что собирают деньги якобы для увеличения финансирования Вооруженных Сил, защиты воинов, финансового обеспечения, закупки оружия и прочее. Вместо того их дерибанят на "великом воровании". Перевод всех этих средств в специальный фонд бюджета с жесткой уголовной ответственностью, запретом на финансирование других статей точно гарантирует, что больше не станут пугать, что для Вооруженных Сил нам нужны 500 миллиардов гривен. Все военные нужды должны быть обеспечены. А вот потребности ДБР, прокуратуры, псевдовоенных, которые занимаются только коррупционным давлением на бизнес, должны быть остановлены", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что обеспечение необходимого инвестиционного климата является одним из обязательств Украины как кандидата в члены ЕС.

⁠По словам Порошенко, также необходимо уже сейчас обеспечить защиту общин и людей от последствий ожидаемого зимой энергетического кризиса. Для этого необходимо провести децентрализацию энергетики и внедрить альтернативную энергетику. "Значительная часть времени уже потеряна, потому что, к сожалению, власть занимается сплошь и рядом коррупционными сделками", – напомнил Порошенко о свежем скандале с замминистра энергетики.

"На сегодняшний день предприятия сами устанавливают газогенераторные станции, сами обеспечивают десятки мегаватт генерации электроэнергии, при этом, к сожалению, не имея никаких компенсаций, кредитования или каких-либо других вещей, которые уменьшают финансовое бремя при том, что они де-факто уменьшают финансовое бремя государства", – констатирует лидер "ЕС".

Порошенко отмечает: государство должно обеспечить всю цепь жизнедеятельности людей: "должны быть покрыты энергетическими потребностями лифты, водоотвод, водоснабжение, теплоснабжение и обеспечение связи. Мы знаем, как это делать, у нас есть конкретные предложения".

А если не будут перекрыты масштабные коррупционные схемы, то на армию не хватит и 500 миллиардов гривен, отмечает Порошенко.

"Мы в парламенте должны объединиться, здесь нет никакой политической окрашенности, мы должны победить в войне. Мы должны победить путина. Мы должны поддержать наших воинов. Для этого в Украине есть поддержка партнеров с многомиллиардными программами, есть поддержка украинского народа и есть то единство, которое мы должны обеспечить. Но единство не вокруг политиков. Единство вокруг нашего государства и Вооруженных сил Украины. И для этого мы сейчас начинаем еще один этап в Верховной Раде", – подчеркнул Порошенко.